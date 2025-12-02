快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

LINE GO 與勤美草悟聖誕村合作 打造在地智慧移動新體驗

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

LINE GO宣布與台中最具代表性的冬季盛事——「勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2025」展開深度在地合作，成為指定移動合作夥伴。LINE GO 透過串聯勤美 誠品綠園道、金典 綠園道商場與 PARK2 草悟廣場三大核心商圈，推出多項專屬在地限定優惠，以深化 LINE GO 在中台灣的服務覆蓋並提升用戶體驗，解決節慶期間交通不便的痛點。

LINE GO 致力於與城市共創智慧移動場景，並擴大在地服務接觸點。自即日起至2026年1月5日止，LINE GO 於聖誕村活動場域設置超過 200 個互動「掃碼跳跳卡」。民眾只需掃描 QR Code，即可獲得優惠券一組，內含 10 張 LINE GO TAXI 85 折優惠乘車券的超值好禮，只要在勤美草悟 聖誕村週邊上、下車皆可折抵。 透過線下熱門景點人潮聚集，讓更多用戶體驗快速、便捷的「一鍵叫車」服務。

針對勤美生活會員，LINE GO 特別推出專屬的交通回饋方案，直接鎖定高消費與百貨商圈忠誠客群。活動期間，會員憑當日在勤美誠品累計消費滿新台幣 1,000 元以上之發票，可兌換等值新台幣 200 元的「LINE GO 交通優惠組」。內含 4 張新台幣 30 元計程車折價券及 1 張等值新台幣 80 元租車券，限量 2,000 組，送完為止。滿足用戶從短程購物接駁到中長程旅遊的多元移動需求。

台中不僅是中台灣重要的交通樞紐與觀光城市，更是涵蓋科技製造、會展活動與企業總部等多元產業的六都商業重鎮。今年，「LINE GO 租車」異地租還服務正式擴大至台中，提供民眾靈活交通選擇，探索中台灣。加上此次與「勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2025」的深度合作，不僅是行銷活動，更是 LINE GO 深耕在地、與城市共同成長的重要足跡。

未來，LINE GO 將持續運整合多元移動服務，打造更貼近用戶生活需求的智慧移動解決方案，讓交通不再只是單純的移動，而是提升城市生活體驗、創造在地價值的一部分。

LINE 新台幣 勤美

延伸閱讀

影／七旬翁暈船韓國正妹...要借貸4萬救佳人 保七：愛情詐騙

AI 影片混淆資訊 全民查假會社邀數發部、Line示警

台北四星飯店「早午餐吃到飽」399元！平日限定「鮮甜海鮮、現煮麵食」任你吃 1招再享「免服務費」超級省

籃球／U19籃球聯盟 安康七年級用拚勁贏得讚賞

相關新聞

房市等待春燕？台中這1區連3月全國冠軍「衝出最大黑馬」

六都公布今年11月房市交易，總計共1萬5919棟，月減6.3%，年減19.7%，為近8年新低。六都各區當中，台中市梧棲區...

華航園區耶誕幸福傳遞 巨大耶誕樹吸引目光

華航（2610）園區耶誕幸福傳遞中，今年首度出現巨大聖誕樹布置，運氣夠好還會遇到天空飄起小雪，已被網友推薦全台必看會傳遞...

東方風能與挪威 Westcon 造船廠簽署海纜施工船建造合約

強化長期競爭力，東方風能（7786）宣布，與挪威知名造船廠Westcon正式簽署一艘大型海纜船的建造合約，預計2027年...

投資展望論壇11日登場 中信銀理財規劃部副總武于程：兩股洪流 推動投資世界

中國信託銀行理財規劃部副總經理武于程表示，近年來全球兩股深刻而持續的洪流正緩緩推動投資世界進入全新典範，中國信託投資團隊...

中工釋善意 寶佳進駐董事會 經營權之爭劃上休止符

中工釋善意，寶佳人馬進駐董事會，經營權之戰暫休兵。中工昨（1）日公告，旗下法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，將由寶...

寶佳進駐中工董事會 友人牽線 找到最有利的路

中工昨（1）日公告，釋出一席董事給寶佳集團，外傳是威京集團主席沈慶京主動聯繫寶佳集團希望「談一談」。中工董事長周志明昨指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。