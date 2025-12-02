LINE GO 與勤美草悟聖誕村合作 打造在地智慧移動新體驗

LINE GO宣布與台中最具代表性的冬季盛事——「勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2025」展開深度在地合作，成為指定移動合作夥伴。LINE GO 透過串聯勤美 誠品綠園道、金典 綠園道商場與 PARK2 草悟廣場三大核心商圈，推出多項專屬在地限定優惠，以深化 LINE GO 在中台灣的服務覆蓋並提升用戶體驗，解決節慶期間交通不便的痛點。

LINE GO 致力於與城市共創智慧移動場景，並擴大在地服務接觸點。自即日起至2026年1月5日止，LINE GO 於聖誕村活動場域設置超過 200 個互動「掃碼跳跳卡」。民眾只需掃描 QR Code，即可獲得優惠券一組，內含 10 張 LINE GO TAXI 85 折優惠乘車券的超值好禮，只要在勤美草悟 聖誕村週邊上、下車皆可折抵。 透過線下熱門景點人潮聚集，讓更多用戶體驗快速、便捷的「一鍵叫車」服務。

針對勤美生活會員，LINE GO 特別推出專屬的交通回饋方案，直接鎖定高消費與百貨商圈忠誠客群。活動期間，會員憑當日在勤美誠品累計消費滿新台幣 1,000 元以上之發票，可兌換等值新台幣 200 元的「LINE GO 交通優惠組」。內含 4 張新台幣 30 元計程車折價券及 1 張等值新台幣 80 元租車券，限量 2,000 組，送完為止。滿足用戶從短程購物接駁到中長程旅遊的多元移動需求。

台中不僅是中台灣重要的交通樞紐與觀光城市，更是涵蓋科技製造、會展活動與企業總部等多元產業的六都商業重鎮。今年，「LINE GO 租車」異地租還服務正式擴大至台中，提供民眾靈活交通選擇，探索中台灣。加上此次與「勤美草悟 聖誕村 PARKLANE CHRISTMAS 2025」的深度合作，不僅是行銷活動，更是 LINE GO 深耕在地、與城市共同成長的重要足跡。

未來，LINE GO 將持續運整合多元移動服務，打造更貼近用戶生活需求的智慧移動解決方案，讓交通不再只是單純的移動，而是提升城市生活體驗、創造在地價值的一部分。