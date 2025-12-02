中台跨入全球加熱菸裝置回收市場 藍海業務商機驚人

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
中台一廠。公司提供

中台資源科技（6923）2日公告，近日已與國際知名品牌簽署加熱菸相關商品回收處理合作意向書，雙方將共同建置標準化回收與後端處理機制，並配合轉投資－可久股份有限公司之加熱菸等商品銷售業務，建立加熱器及菸草柱的生命周期管理與循環經濟服務模式。

中台指出，隨著加熱菸已在國際市場普及多年，品牌方對產品回收責任與體系化管理的要求持續提高。公司將運用既有處理技術與流程整合能力，協助合作夥伴導入高效率且一致性的回收與處理流程。

同時，中台亦同步深化菸品後端處理技術的研發，除現行以焚化方式回收能源、加熱器物理處理及資源回收外，亦評估將菸草柱中的醋酸纖維回收為可再利用化學原料，並將其餘有機物導入沼氣發電流程，形成更完整的綠能循環。

中台進一步表示，此項研發能量將提升公司在加熱菸衍生廢棄物回收處理上的技術深度與資源化效率，不僅擴大中台相關服務量能，亦將提升廠房產能利用率，為公司挹注中長期成長動能。

在財務表現方面，中台今年前三季合併營收約8.6億元，整體毛利率由去年同期的34%提升至38%，獲利能力持續改善。前三季每股盈餘2.08元，其中，中台一廠的產能利用率與製程效率提升最為顯著，推動整體營運呈現穩健成長趨勢。

中台指出，今年前三季營業活動淨現金流入3.03億元，為同期稅後淨利1.9億元的1.6倍，反映公司在收款管理上持續強化並具備穩健的現金創造能力。此一成果顯示中台在營運效率及資產運用管理上均維持良好表現，即使面對營收調整，仍能保持穩固的現金流基礎。

中台表示，在永續經營方面亦獲得肯定，於11月由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦之「2025 台灣企業永續獎（TCSA）」中，去年度永續報告書榮獲「服務業－第二類－金級獎」。此獎項肯定公司在治理架構、人力資源發展、環境管理績效及利害關係人溝通等面向的長期投入，也反映公司在永續治理的成熟度與透明度。

同時，桃園市政府日前公布今年廢棄物處理機構評鑑結果，中台再度獲得高度肯定，其中中台二廠已連續15年、中台三廠連續9年榮獲 A 級績優處理機構。此項績效不僅展現中台在處理技術、作業管理與合規制度上的專業能力，也凸顯其長期深耕資源循環領域的穩健成果。

*經濟日報提醒您，吸菸有礙健康*

