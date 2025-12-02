「OK 廣告架」本地製造計畫 打造廣告架業界唯一 MIT 品牌

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
設計品牌OKEMARU發起的本地製造計畫，推出業界唯一MIT高質感廣告架系列。業者提供

在全球供應鏈不穩定、傳產景氣低迷的時代，有一群來自台灣中彰潭雅神地區的傳產夥伴，正用深厚的產業經驗，為金屬工藝的「設計製造」重新定義。

由設計品牌「OKEMARU(OK廣告架)」發起的本地製造計畫，整合了台中與彰化數間在地工廠，推出業界唯一MIT(Made in Taiwan)高質感廣告架系列，希望讓「廣告架」不再只是展示工具，而成為品牌形象的一部分。

OKEMARU團隊指出，台灣市場上的廣告架，長期多半使用價格低廉的中國製品，使用後的反饋往往是品質不穩、壽命短、缺乏保障，這導致需要頻繁更換，浪費品牌與店家的人力與資源。

「我們為客戶提供解決之道：廣告架是可以兼具穩固、耐用與美感的。」OKEMARU創辦人林建銘表示，品牌成立的初衷，就是要廣告硬體與內容，展示的每一寸都能提升店家、甚至於城市的美感與品味。

OKEMARU的製造鏈，橫跨台中工業區與潭雅神地帶，與多間具數十年經驗的金屬、烤漆與零件廠協作。從鋁擠結構加工、粉體烤漆到磁吸式面板設計，皆在台灣本地完成。

林建銘強調，這樣的堅持，不僅為了支持在地產業，也是為了確保設計師能隨時精準掌握品質細節。

林建銘認為，傳統產業不該止步於代工體系。品牌透過工業設計語言、整合視覺美學設計與網路行銷，擺脫按圖代工的枷鎖，為傳統金屬加工注入能量。

目前，OKEMARU已與多家設計師品牌、房仲連鎖及餐飲集團合作，包括老井燒肉、花露農場、自然圈、桃園美術館及綠美圖咖啡廳等，推出以企業精神為出發點，建構以美學為基礎的專屬展示解決方案。

產品包含：A系列防風廣告架：業界重量最重最穩，適合台灣抗風耐候；展示燈箱：內建鋰電池充電，讓燈箱可以離線，自由擺放任意角落；創新設計款警示牌：為台灣每個城市的街角增添趣味、締造質感美學。

這些產品讓「廣告架」從傳統耗材變為「空間設計的一部分」，同時保留MIT的堅實結構與製造精神。林建銘希望將隨處可見的單調告示變成值得玩味、饒富品味的樂趣。

受國際貿易緊張與關稅波動影響，許多企業選擇降低生產成本、外移製造據點，OKEMARU則反其道而行，希望以台灣作為核心供應鏈基地，展現傳產轉型的可能性。

「我們相信，美感與品質是台灣製造的語言。

當世界在談降低成本時，我們選擇談提升價值。」林建銘指出，雖然生產成本較高，但 MIT的穩定品質與高效率的應變服務，是市場中無法被取代的優勢。

OKEMARU為台灣品牌，從引進展示產品，轉而專注於開發高質感廣告架、展示架與燈箱等空間展示用品。品牌理念以「讓美感成為城市的一部分」，結合台灣在地工廠技術與設計思維，打造兼具功能性與美學的MIT展示產品。

OKEMARU與設計師品牌及餐飲集團合作，建構以美學為基礎的展示解決方案。業者提供

設計 廣告 MIT

