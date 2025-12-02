快訊

華航園區耶誕幸福傳遞 巨大耶誕樹吸引目光

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航園區耶誕幸福傳遞中，成全台的必看聖誕樹。記者黃淑惠／攝影
華航園區耶誕幸福傳遞中，成全台的必看聖誕樹。記者黃淑惠／攝影

華航（2610）園區耶誕幸福傳遞中，今年首度出現巨大聖誕樹布置，運氣夠好還會遇到天空飄起小雪，已被網友推薦全台必看會傳遞幸福感的聖誕樹。

2025年聖誕節即將到來，全台各地聖誕活動從11月中旬起陸續點燈，華航今年要給所有的飯店旅客、員工感受到不一樣的聖誕節，華航園區首度推出最大規模聖誕裝置藝術，更歡迎所有人攜家帶眷來園區走走拍照。

華航園區聳立一顆13.8米高的聖誕樹，打造夜間景觀燈飾，搭配音樂，整個節慶的感覺都出來了；華航希望藉此帶給所有旅人跟華航人節日溫馨氣氛，以及對過去一年回顧與對未來新一年的期盼。

感動、感謝邀所有華航人2026年再度攜手一起打拼，傳遞給外界，華航不只是航空公司，是一間溫暖、有溫度的航空公司，新年度繼續帶旅客完成著夢想，把歡樂跟感動一直延續下去。

華航園區聖誕裝置傳遞感恩幸福感。記者黃淑惠／攝影
華航園區聖誕裝置傳遞感恩幸福感。記者黃淑惠／攝影

華航 聖誕節

華航園區耶誕幸福傳遞 巨大耶誕樹吸引目光

