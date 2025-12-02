東方風能與挪威 Westcon 造船廠簽署海纜施工船建造合約

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
東方風能董事長陳柏霖表示，此次投資將強化東方風能的船隊競爭力。聯合報系資料照片
強化長期競爭力，東方風能（7786）宣布，與挪威知名造船廠Westcon正式簽署一艘大型海纜船的建造合約，預計2027年第1季交船，這艘海纜船長130公尺、寬28公尺，將成為東方風能旗下噸位與作業能力最大的海纜施工船舶。

東方風能董事會稍早通過，這艘海纜船的建造經費不超過1.55億美元。

東方風能表示，此次佈纜船舶的建造決策，主要考量公司既有大型海纜安裝船「東方海威」近期已獲挪威業主DeepOcean正式確認，將其合約保租期延長至2028年底，並同時保留進一步延長至2031年底的選擇權。

該合約船期延長，為東方風能未來多年的營運發展，提供穩定且具高度可預期性的能見度，也成為此次船隊擴充規劃的重要基礎。

在歷經長期協商後，東方風能成功與Westcon造船廠取得具備國際競爭力的造船報價，並就交船期及船舶規格達成共識，確保本次投資具備高度的成本效益。

東方風能董事長陳柏霖說，在綜合考量交船時間、建造成本、項目承諾與未來業務成長性，非常期待迎接公司第二艘大型海纜施工船的加入，此投資將強化東方風能的船隊競爭力，並為公司長期發展奠定更穩固的基礎。

隨著此次建造計畫正式啟動，東方風能未來船隊的施工與營運規模將持續擴大。整體船隊配置將涵蓋2艘專業大型海纜施工船、2艘重型工程支援船、3艘運維住宿船、1艘探勘船、2艘拖船、7艘人員運輸船、1艘運輸駁船，以及1艘近期新購入的多功能錨船，進一步完善公司在高階海事工程領域的整體服務能力。

截至目前為止，東方風能營運中、船長超過百公尺的大型工程船舶共2艘，另有4艘大型工程船正處於建造階段，隨著最新發布的大型海纜施工船建造規劃，東方風能預計於2027年將擁有共7艘大型工程船舶，船隊規模躍升至國際級水準。

而此次合作夥伴Westcon成立於1963年，為挪威歷史悠久且具代表性的造船集團之一，在挪威沿岸設有四座造船廠，長期專注於高規格工程船與離岸產業船舶建造，擁有豐富的國際工程船設計與建造實績，為此次合作提供重要的技術與品質保障。

東方風能強調，未來將持續以審慎且前瞻的策略，佈局高階施工船舶，深化在離岸風電與各領域海纜工程的市場定位，提供亞太及全球關鍵的海事工程能量。

海纜 造船 挪威

