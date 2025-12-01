圍爐年菜買氣火熱 台中金典酒店圍爐宴傳出八成滿

搶攻農曆春節年菜商機，台中金典酒店今年不僅祭出場面盛大的「百桌除夕圍爐宴」，並同步推出多款外帶「金馬御膳年菜組」，方便在飯店內熱鬧圍爐，或在家輕鬆享受五星饗宴。金典酒店表示，除夕內用訂位近八成滿，外帶年菜更出現提早預訂潮，「年味氣氛已在飯店內外全面沸騰。」

每逢除夕，全家團聚圍爐是不少華人最重視的傳統。為迎接金馬年，台中金典酒店特別在13樓宴會廳，規劃舉辦大型百桌圍爐宴，不僅菜色豐盛，更安排舞獅賀歲、舞台表演與摸彩活動，準備送出住宿券、餐券等好禮，現場預料將嗨到最高點。

宴會廳圍爐宴提供多種桌菜選擇，從6人份、10人份到15人份都有，菜色豪華，包括「春禧乳豬迎賓盤」、「和風鮮蝦九孔鮑」、「御品金牌佛寶鼎」、「黃金蟲草龍虎斑」等人氣佳餚，適合大小家族同桌圍爐。

偏好精緻中式料理的客人，也可選擇15樓金園中餐廳的圍爐宴，每桌10人份，端出「螺頭極品佛跳牆」、「翡翠蟹黃龍蝦尾」、「刺參花菇扣鵝掌」等經典名菜，也提供6人與雙人套餐，滿足不同家庭的圍爐需求。

若想品嚐多國風味自助餐，12樓栢麗廳則推出每人2,280+10%的圍爐方案，兩個時段皆已接近客滿。蘿拉牛排館與金典鐵板燒也加入除夕行列，提供3,180+10%起的套餐，包括櫻桃鴨胸、日本和牛等頂級食材。

除了內用訂位熱烈，外帶年菜同樣成為民眾首選。台中金典酒店今年推出的「金馬御膳年菜組」，價格實惠又澎湃，10人份特價1萬4,800元、6人份1萬200元、4人份5,800元，並提供多款單品料理、西式年菜及禮盒供民眾自由搭配。民眾表示，工作忙碌或家庭成員不多，選擇外帶年菜「方便又不失儀式感」。

對於今年的年菜設計理念，主廚表示，希望讓大家在家也能吃到飯店級的味道，因此不只把傳統做好，更在口味上做巧妙變化。主廚舉例說，今年相當吸睛的「麻婆豆腐爆大蝦」，以甜香南瓜起士醬搭配大明蝦，是全新融合風味；而深受顧客喜愛的「極品鮑魚佛寶鼎」則是以12小時老火上湯為底，加入花膠、蹄筋等珍貴食材，再燉煮4小時。