經營權攻防 寶佳進駐中工董事會

中華工程經營權之爭昨出現轉圜跡象，中工發出重訊，法人董事常理股份有限公司已完成代表人更換，由寶佳機構旗下的大華建設董事長鄭斯聰出任，未來將依程序參與董事會運作。

中工董事長周志明表示，公司治理以「穩定」為首要原則。也盼透過更完整、多元的董事組成，回應市場對治理品質的期待。

根據華建最新公告，寶佳相關系統於十一月十二日至廿日間以約四點五億元自有資金買進中工股票，目前持股中工已達百分之十四點九七。

據了解，在寶佳機構陸續從市場買進中工股票，並喊出以取得中工經營權為目標後，中工母公司、威京集團主席沈慶京持續透過管道聯繫寶佳，希望雙方能坐下來談。寶佳方面則認為，「要談可以，但中工須釋出善意」。雙方經過協調後，中工決定讓鄭斯聰出任法人董事，雙方也會展開對話；而在對話期間，寶佳將暫停增持中工持股。

至於鄭斯聰擔任中工董事是否代表這場經營權之爭落幕？消息人士說，這取決於雙方對話的情況，如果談不攏，寶佳不排除繼續買進中工股票。

中工表示，這次雙方之間的接觸並非任何一方主動安排，而是透過共同朋友牽線。「彼此都願意釋出善意，而不是哪一方主導推動。」

周志明則說，中工釋出董事席次，是希望避免經營權成為市場炒作題材，「企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路」。