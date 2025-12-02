快訊

後年起…全面禁廚餘養豬！給1年落日轉型期 方案待政院拍板

聽新聞
0:00 / 0:00

經營權攻防 寶佳進駐中工董事會

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

中華工程經營權之爭昨出現轉圜跡象，中工發出重訊，法人董事常理股份有限公司已完成代表人更換，由寶佳機構旗下的大華建設董事長鄭斯聰出任，未來將依程序參與董事會運作。

中工董事長周志明表示，公司治理以「穩定」為首要原則。也盼透過更完整、多元的董事組成，回應市場對治理品質的期待。

根據華建最新公告，寶佳相關系統於十一月十二日至廿日間以約四點五億元自有資金買進中工股票，目前持股中工已達百分之十四點九七。

據了解，在寶佳機構陸續從市場買進中工股票，並喊出以取得中工經營權為目標後，中工母公司、威京集團主席沈慶京持續透過管道聯繫寶佳，希望雙方能坐下來談。寶佳方面則認為，「要談可以，但中工須釋出善意」。雙方經過協調後，中工決定讓鄭斯聰出任法人董事，雙方也會展開對話；而在對話期間，寶佳將暫停增持中工持股。

至於鄭斯聰擔任中工董事是否代表這場經營權之爭落幕？消息人士說，這取決於雙方對話的情況，如果談不攏，寶佳不排除繼續買進中工股票。

中工表示，這次雙方之間的接觸並非任何一方主動安排，而是透過共同朋友牽線。「彼此都願意釋出善意，而不是哪一方主導推動。」

周志明則說，中工釋出董事席次，是希望避免經營權成為市場炒作題材，「企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路」。

延伸閱讀

釋善意！法人董事代表驚見寶佳鄭斯聰入局 中工：良性互動

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

遭疑左手換右手…京華城土地案 北檢諭沈慶京700萬交保

相關新聞

經營權攻防 寶佳進駐中工董事會

中華工程經營權之爭昨出現轉圜跡象，中工發出重訊，法人董事常理股份有限公司已完成代表人更換，由寶佳機構旗下的大華建設董事長...

六都11月買賣移轉棟數1.59萬棟寫新低 前11月18.5萬棟、寫近八年新低

六都今年11月的買賣移轉棟數公布！分別為台北市1,745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3,866棟，月減8%、...

智合突破晚期癌症治療瓶頸 搶攻千億級市場

智合精準醫學董事長暨執行長黃崇仁今（1）日宣布，該公司自主研發、全球首創 PTHrP (副甲狀腺素相關蛋白)的標靶單株抗...

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。