快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

桃機第三航廈登機廊試營運 預計2027年全面完工啟用

經濟日報／ 記者胡瑞玲黃仲明／桃園報導
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，挑高空間寬敞。記者黃仲明／攝影
桃園機場第三航廈北登機廊廳1日試營運，挑高空間寬敞。記者黃仲明／攝影

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨（1）日開始試營運，長榮（2603）、華航（2610）、星宇（2646）三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，968名乘客率先在北登機廊廳搭機。桃園機場公司董事長楊偉甫表示，期待聖誕節前能正式營運，第三航廈工程進度，截至10月底已達83%，預計2027年全面完工啟用。

第三航廈北廊廳昨天起試營運。北廊廳自第二航廈Ｄ10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共八個登機門，最多同時可停放十架飛機，其中D14、D15可各停放兩架。

依官方進度，北廊廳新增八個登機門，可增加桃機每年580萬人次服務分能，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓全面完工啟用後，出入境服務量為每年4,500萬人次。

北廊廳以美加、東南亞航線轉機客為主，並以長榮、華航、星宇等國籍航空優先。北登機廊廳目前提供美加航線來回的轉機客「一站式保安」，北美轉機客來台轉機時，從空橋進入到北廊廳三樓後，可直接同樓層轉機，行李不需要再過安檢。

桃園機場公司總經理范孝倫說，所有廊廳、停機位均為共用，會以航線安排調度為主。

桃園機場 轉機 航線

延伸閱讀

第三航廈北廊廳今起試營運 桃機董座期盼耶誕節前正式營運

提升國門形象打造文化型機場 昇恆昌桃機二航促參案獲金擘獎特優

桃機第三航廈「北登機廊廳」怎麼走？一航、二航出發路線公開 打卡「挑高13米候機空間」

影／第三屆飛機盃魔方大賽桃機落幕 台灣好手王楷文奪三項目冠軍

相關新聞

投資展望論壇11日登場 中信銀理財規劃部副總武于程：兩股洪流 推動投資世界

中國信託銀行理財規劃部副總經理武于程表示，近年來全球兩股深刻而持續的洪流正緩緩推動投資世界進入全新典範，中國信託投資團隊...

中工釋善意 寶佳進駐董事會 經營權之爭劃上休止符

中工釋善意，寶佳人馬進駐董事會，經營權之戰暫休兵。中工昨（1）日公告，旗下法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，將由寶...

寶佳進駐中工董事會 友人牽線 找到最有利的路

中工昨（1）日公告，釋出一席董事給寶佳集團，外傳是威京集團主席沈慶京主動聯繫寶佳集團希望「談一談」。中工董事長周志明昨指...

貨物稅補助政策發酵 車廠買氣湧現迎年底旺季 全年上看41萬台

汽車市場步入年底銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求湧現，11月總市場登錄36,485台，較上月成長5.7%...

仁新新藥三期臨床報捷

興櫃新藥股仁新昨（1）日晚間公告，旗下子公司Belite Bio, Inc的新藥LBS-008，針對斯特格病變青少年病患...

默克高雄半導體園區啟用 第一階段廠區投入營運

半導體材料供應商默克投資170億元，在南科高雄園區打造半導體科技旗艦園區，為默克在全球最大單一投資，第一階段廠區昨（1）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。