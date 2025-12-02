桃機第三航廈登機廊試營運 預計2027年全面完工啟用

桃園機場第三航廈北登機廊廳昨（1）日開始試營運，長榮（2603）、華航（2610）、星宇（2646）三家國籍航空皆有一架班機參加試營運，968名乘客率先在北登機廊廳搭機。桃園機場公司董事長楊偉甫表示，期待聖誕節前能正式營運，第三航廈工程進度，截至10月底已達83%，預計2027年全面完工啟用。

第三航廈北廊廳昨天起試營運。北廊廳自第二航廈Ｄ10登機門延伸，全長738公尺、挑高13公尺，設置D11至D18共八個登機門，最多同時可停放十架飛機，其中D14、D15可各停放兩架。

依官方進度，北廊廳新增八個登機門，可增加桃機每年580萬人次服務分能，T3主體航廈、南廊廳及多功能大樓全面完工啟用後，出入境服務量為每年4,500萬人次。

北廊廳以美加、東南亞航線的轉機客為主，並以長榮、華航、星宇等國籍航空優先。北登機廊廳目前提供美加航線來回的轉機客「一站式保安」，北美轉機客來台轉機時，從空橋進入到北廊廳三樓後，可直接同樓層轉機，行李不需要再過安檢。

桃園機場公司總經理范孝倫說，所有廊廳、停機位均為共用，會以航線安排調度為主。