仁新新藥三期臨床報捷

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

興櫃新藥股仁新（6696）昨（1）日晚間公告，旗下子公司Belite Bio, Inc的新藥LBS-008，針對斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗之關鍵性數據，主要評估指標之統計結果正面，達到統計上顯著意義。

仁新表示，Belite已規劃於2026年上半年與各國監管機構討論LBS-008的潛在後續計畫與新藥查驗登記申請（NDA）送件事宜，並向美國FDA遞交新藥查驗登記申請（NDA）。

仁新今日晨間6時，將同步在櫃買中心召開重大訊息說明會。Belite Bio, Inc則於美東時間2025年12月1日上午8點舉辦線上說明會。

仁新表示，該公司持股48.43%的重要子公司Belite Bio, Inc針對LBS-008斯特格病變青少年病患全球第三期臨床試驗公布關鍵性數據（Top-line data），主要評估指標之統計結果正面，達到統計上顯著意義。

仁新表示，LBS-008視黃醇結合蛋白4拮抗劑（RBP4 Antagonist）為新成分新藥，適用於治療晚期乾性黃斑部病變及斯特格病變。在一項第三期、多中心、隨機分配、雙盲、安慰劑對照試驗，於青少年受試者中評估LBS-008用於治療斯特格病變的安全性和療效。

這項三期臨床試驗共收納104位年齡介於12至20歲的青少年受試者（試驗組69位及安慰劑組35位），所有患者均被診斷為STGD1，且在ABCA4基因中至少發現一個突變，萎縮病灶大小不超過三個視盤面積（7.62 mm2），以及最佳矯正視力（BCVA）為20/200或更好。

