投資展望論壇11日登場 中信銀理財規劃部副總武于程：兩股洪流 推動投資世界

中國信託銀行理財規劃部副總經理武于程表示，近年來全球兩股深刻而持續的洪流正緩緩推動投資世界進入全新典範，中國信託投資團隊以「典範轉移」為核心主軸，解析全球秩序與科技革命對資本市場的長線影響，協助投資人重建資產配置策略，在風險與收益間取得平衡。

經濟日報將於12月11日舉辦「經濟投資展望論壇-韌性2026」，武于程將出席，並以「領航2026前瞻投資新趨勢」為題發表演講。本論壇由中國信託銀行、富蘭克林投顧、國泰投信協辦。

武于程表示，推動投資世界的兩股洪流中，第一股洪流來自國際政治與經濟秩序重組。隨著美中兩國從關稅貿易談判到稀土、晶片的管制鎖喉，一連串攻防彰顯大國間全方位的摩擦加劇，重新塑造全球產業規則，造成供應鏈動盪。這場結構性變化促使各國更積極的國家經濟戰略主義，政策驅動的資本流向隨之加劇，也孕育出新投資主題。

武于程認為，疫情時期各國政府財政擴張使債務規模大幅攀升，市場對財政紀律與債務可持續性疑慮成為不時縈繞市場的夢魘，打亂資產間的傳統相關性，削弱傳統資產配置方案的有效性。甚至可說，第一股洪流帶來的連鎖效應，正挑戰過去數十年投資框架所依賴的基本假設。

第二股洪流則來自AI科技跨越式突破。武于程表示，從內容生成、資料處理到創意創作，Gen AI應用正快速擴張，很可能仍只是AI改變人類生活與工作方式的前菜。對未來AI將更深度融入生產、醫療、交通、企業運營與消費習慣等各方面想像，引爆科技巨頭資本支出狂潮，也成為推動新一輪結構性成長的重要引擎。

然而伴隨如天文數據的投資金流瘋狂湧入，金融市場迅速推升資產價格，導致金融史中屢見不鮮的「這次不一樣」與泡沫擔憂爭論再起，市場情緒雜訊增加投資判斷難度。該如何在這股AI帶動的資金洪流中梳理出階段位置，推測下階段演進方向，進而判斷此階段投資原則，也成最重要課題。

