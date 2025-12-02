默克高雄半導體園區啟用 第一階段廠區投入營運

半導體材料供應商默克投資170億元，在南科高雄園區打造半導體科技旗艦園區，為默克在全球最大單一投資，第一階段廠區昨（1）日啟用。台灣默克董事長李俊隆表示，該園區將與既有的高雄一廠協同合作，落實半導體材料和設備在地化製造的策略，強化在地供應鏈韌性。

啟用典禮包括默克集團董事會副主席暨電子科技事業體執行長凱．貝克曼（Kai Beckmann）、台灣默克集團董事長李俊隆等人出席，並邀請經濟部與國科會代表，以及台灣重要半導體客戶共同與會。

凱．貝克曼表示，默克的策略是貼近客戶並助力他們的技術藍圖發展。這項投資將進一步鞏固半導體生態系中的地位與影響力。位於台灣的全新半導體科技園區將支持默克電子科技事業的長期成長目標，並強化研發與製造能力。

他並說，AI推動的先進邏輯、HBM與高速運算晶片需求正急速成長，材料技術的變化速度前所未見，必須在需求發生的地方生產。高雄將成為默克支援亞太與全球AI客戶的關鍵樞紐。

李俊隆指出，近年全球半導體對先進製程材料的需求快速飆升，國際供應鏈更頻繁面臨產能緊縮與跨國運輸的不確定性。為因應此挑戰，默克在高雄半導體科技旗艦園區導入多條關鍵的先進產線，將過去仰賴進口的薄膜材料、特用氣體與配方材料以在地製造方式供應。

這些材料將廣泛應用於沉積、蝕刻、清洗等製程，使客戶能更快速取得穩定產量與高品質材料，幫助提升台灣半導體供應鏈的韌性與靈活度，並支援台灣半導體在全球市場中的穩定供應地位。

而透過與距離僅300公尺的默克高雄一廠協同運作，兩座園區合併將提供更完備的薄膜科技產品線，搭配既有的半導體材料供應設備生產線，能從研發到量產的材料開發與設備供應，助力客戶推動先進邏輯、記憶體晶片與新世代技術發展。