寶佳進駐中工董事會 友人牽線 找到最有利的路

經濟日報／ 記者陳美玲／台北報導

中工（2515）昨（1）日公告，釋出一席董事給寶佳集團，外傳是威京集團主席沈慶京主動聯繫寶佳集團希望「談一談」。中工董事長周志明昨指出，這次和談並非哪方主動，而是透過共同朋友牽線且彼此都釋出善意，期許落實「企業永續經營精神，為公司找到最有利的路」。

周志明表示，希望透過法人董事的更換，盼能與寶佳形成良性互動，也希望藉由新董事成員的背景、專業，讓中工治理架構更完整。

中工1日公告，法人董事「常理股份有限公司」代表人由「華建董座鄭斯聰出任」，而兆豐國財務顧問董事長劉量海則出任中石化代表人；事實上，11月19日中石化法人董事代表陳瑞隆請辭一事，由於時間點敏感，就已被市場視為「對寶佳的可控、善意的談判訊號」。

周志明重申，「中工是一家有歷史的上市公司，我們始終將資本市場秩序與16萬股東的長期利益放在首位。」中工強調，後續仍會持續聚焦公共工程、都市更新與資產開發等核心業務，穩健經營、強化體質，致力於創造長期股東價值。

中工進一步說明，希望透過制度化的分工，讓公司專注在本業，並以穩定為前提推動後續治理工作。

董事長 中工 資本市場

