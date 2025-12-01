「癌王」胰臟癌治療突破！黃崇仁推新藥BGM-2121 感念40年前恩師教誨

智合精準醫學1日發表業界第一個針對三期、四期胰臟癌、肺癌、食道癌等晚期癌症的「治療新藥」BGM-2121，為全球首創PTHrP （副甲狀腺素相關蛋白）的標靶單株抗體新藥，能阻止腫瘤生長轉移跟併發，打破晚期癌症只能「殺癌細胞」的困境，董事長黃崇仁開心盼研發成功，能給罹患晚期胰臟癌病人一個機會跟希望。

黃崇仁1日率智合精準醫學團隊發表癌症新藥相關突破，除發表重大研究：說明癌症細胞擴散的機制，更針對此機制發明抗體新藥，這些關鍵想法就是黃崇仁發想出來的，再由團隊一起做實驗印證，這也讓整個研發效率在三年內進入IND新藥臨床試驗，速度加快。

目前全球醫藥市場以癌症相關藥物支出金額最高，其次是中樞神經相關藥，如治療阿茲海默症，第三類是心臟血管藥物，第四類是糖尿病及減肥藥，但雖癌症用藥市場很大，但癌症相關新藥的突破進度緩慢，黃崇仁表示，上一個癌症藥物的突破已是十多年前的事，再來就是智合此次發表的新藥BGM-2121。

BGM-2121在胰臟癌、肺癌、食道癌，尤其是針對鱗狀細胞的相關癌症等多項高度惡性癌種的動物模型中，展現抗腫瘤、抗轉移、改善系統性併發症的完整關鍵治療成果，可以跨一二三四期治療，並能與其他治療方法搭配有更顯著的效果，甚至能延緩惡病質（脂肪肌肉流失）。

從殺癌細胞到阻止癌細胞分裂成長

「這是醫學界世界級的突破！」黃崇仁表示，這是第一次有新藥針對癌症第三期跟第四期做治療，過去醫界只有一二期早期發現有治療方法，三四期都只是在殺癌症細胞，沒有任何醫療能抑制癌症，可說是沒藥可治，但當細胞分裂速度很快時，就一點辦法都沒有，但現在BGM-2121實驗數據很明顯證明有治療功能，能阻止細胞擴散移轉。

每年全球有超過2,000萬人罹癌，有900萬人死亡，黃崇仁表示，智合開發的新藥若臨床試驗成功，可以治療其中45%的病患，市場非常大，「很多親朋好友進入癌症三期四期，通常就沒有辦法了（無藥），我們期望至少給病人帶來一個機會跟希望，用藥物給病人延續生命並減緩痛苦，這是我們的機會。」

黃崇仁進一步說，特別是被稱為癌王的胰臟癌，因為患者人數少，美國官方規定這就叫做孤兒藥，許可縮短臨床試驗時間，只要有有效數據，FDA就會儘快讓其上市。

跨界科技與醫學 黃崇仁40年終於領悟老師教誨

黃崇仁不僅在半導體界有一片天，醫學世家出身的他，其實更熱愛生技醫療，2015年他投資成立智合精準醫療科技，為了開發癌症新藥BGM-2121，他已投資超過10億元。

黃崇仁是少數具醫學背景的科技人，雖創立力積電，但他40年前赴美攻讀取得的是紐約西奈山醫學院醫學博士，他透露畢業時，指導教授建議他別做博士後研究跟臨床醫學，應該從商，讓他十分疑惑，自忖這樣不如一開始念MBA？老師才解釋，是認為黃崇仁頭腦靈活，應該能將醫學上的新發明帶入商業市場。

45年後，他創辦的智合精準醫療發表晚期癌症治療新藥BGM-2121，這重大突破讓他高喊「感謝老師！」，原因是不僅活用當年跟隨老師做實驗學到的知識，他也終於明白老師用意。

黃崇仁解釋，當年教授不推薦他繼續做博士後研究工作，認為黃崇仁英文不夠好，且該資格很難申請又沒有什麼用，也不鼓勵黃崇仁當醫生做臨床醫療，看準黃崇仁個性靈活，教授建議他應該發展事業，讓黃崇仁一度非常疑惑：要發展事業應該去念MBA，跑來念醫學博士做什麼？

黃崇仁是醫學世家，父親是臺大畢業的醫生，他也分享父子互動，有次他問父親是否對他有生涯建議？結果父親直接了當說：你根本不適合當醫生，你根本坐不住看病人，怎麼當醫生？黃崇仁回憶，父親坦白說連自己長時間門診都坐不住，看病人都看得很不爽，但為了賺錢非看不可，黃崇仁個性更沒辦法坐得住。

黃崇仁笑說，後來想一想，父親的結論是對的。但他更沒想到是，這次BGM-2121的研發，最初的點子是從他40年前美國醫學博士求學期間學到的知識而來，只是當初研究正常的細胞間作用，現在是研究不正常細胞的作用，「太開心！要感謝我的老師！」

自主技術研發 呼籲生技業不要靠技轉

黃崇仁表示，目前國外大藥廠都沒有相關的方案，只有中華民國有此突破性做法，希望台灣生技業能夠成為第二個半導體產業，他表示，台灣研發成本比國際便宜，且分工完整，具有相當多優勢，他也呼籲台灣業界不要只想授權他國的專利，期望自主研發，在生醫界取得領導地位。

黃崇仁念臺大物理系畢業後，前往紐約攻讀醫學博士，隨後回台灣教書，並開始創業，最終在半導體業闖出一片天，但他出身醫學世家因此始終沒有忘懷對生技醫學的熱情，他2015年投資成立智合精準醫學科技，坦言做生技比做半導體還開心，期望帶出風氣，對台灣發展生技醫學機會十分樂觀。