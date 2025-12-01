數位沛方／積極行動才能勝出

前陣子和一位在集團擔任中階管理層的朋友聊天，談到AI現在做分析跟規劃的能力愈來愈好，然後他就回了我一句「這些事情是不是讓AI來做其實還好，重點還是在於有沒有辦法說服大家採取行動。」

確實，我們看到愈來愈多精美的報告，頁數愈來愈厚，但似乎沒有真的帶來什麼改變。

這背後帶出了一個問題：AI確實降低了「看懂問題」、「寫出策略」、「擬定行動」的門檻，但企業經營的本質沒變，也就是改變不是靠更快的分析，而是靠願意採取行動的人。

AI的報告與建議，最大問題在於「看得到問題，但沒有資源配置的能力」以及「缺乏立即回饋的環境」。

這些問題，其實不是AI時代才有，早在人做報告跟規劃的時候，就已經存在，而我們該做的，就是讓想採取的行動變成是可以負擔的。以下三個方向供參：

一、把行動切到最小單位

行動不大，進度就會大。很多人規劃寫得太漂亮，但第一步太巨大。

我常在輔導時問一句話：「這個計畫，有很多要做的事情，有沒有哪些是能立刻開始的項目？」為什麼要這樣問？因為每當一口氣列出一堆改善項目時，很多人就已經會開始呈現「怎麼那麼多事情？放棄啦放棄啦」的念頭，所以我們接下來要做的第一件事情，就是把這些工作拆成小項目，讓大家看到後願意去執行。

二、為每個行動設置「可見的里程碑」

行動要維持，需要靠回饋。但多數企業的回饋是「月底才檢討」，甚至「季底才檢討」，這都太慢了。

我們應該要依照事情的難度來制定相對短期的回報機制（這個也可以用AI來幫忙制定），持續被關注，持續被討論，這件事情才會被記得要去做，否則沒過多久時間這些事情就會被忘記，進度也容易持續落後。

三、建立「小成功文化」，讓行動變得值得

為什麼不短時間就追蹤？行動為什麼會中斷？因為執行者沒感覺到價值。

企業如果只針對最後成果給予獎勵，那可能會因為時間太長，大家覺得看的到吃不到而放棄，但如果可以變成達成階段任務也有獎勵，那麼行動意願自然也會提高，當然這就變成我們必須很仔細確保階段任務是否能夠通向最終的成功，否則為了達成短期KPI而違背長期規劃的行為，也是時有所聞。

AI讓分析的能力「標準化」，但讓「行動的能力」變得更珍貴。會動的人，價值會比以前更高。在這個時代，資訊是一文不值的，策略也愈來愈便宜，真正昂貴的，將會是願意採取行動的人。

所以，下一輪的差距會出現在「誰敢做」、「誰先做」、「誰持續做」。只要人或企業願意持續投入，競爭力肯定會變得不一樣。