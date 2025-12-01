六都11月買賣移轉棟數1.59萬棟寫新低 前11月18.5萬棟、寫近八年新低
六都今年11月的買賣移轉棟數公布！分別為台北市1,745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3,866棟，月減8%、年減12.7%；桃園市2,954棟，月減8.8%、年減24.4%；台中市3,511棟，月減6.8%、年減20%；台南市1,584棟，月增2.7%、年減16.9%；高雄市2,259棟，月減9.4%、年減29.8%。
總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月量能雖創新低，但今年第3季以來，先有金管會將新青安貸款排除於銀行法天條，央行後續也跟進放寬換屋大限，雖然政府打炒房基調尚未大幅鬆綁，但政策環境已較以往溫和。
張旭嵐指出，第4季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡，加上去年同期的買氣已開始降溫，比較基期相對低，因此今年第4季都會區整體的買賣移轉衰退幅度較前三季收斂，10、11月連續兩個月的年減幅不到兩成，與今年第2季出現年減三成的情況相比、緩和不少。
此外，張旭嵐表示，各大房仲11月的內部交易也呈現月增表現，待過戶行政流程完備後，也將會反映在今年12月至明年1月的買賣移轉數據中，認為後續買氣顯現逐漸打底的跡象。
張旭嵐指出，央行12月的理監事會議，是年底房市的一大關注焦點，由於今年的經濟成長表現高於預期，因此預估降息的機會不大，而與房市資金面息息相關的不動產放款集中度，也依然超過36%，所以第4季的央行理監事會議，不論是利率還是信用管制，不動如山的可能性高。
她強調，在政策腳整步調保守的情況下，即使年底交易量能稍有回穩，全年整體市場仍難脫冷淡氣氛，推估2025年全年國內的買賣移轉量，將落在26.5萬棟左右。
觀察各都表現，台南市較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。而六都各區當中，梧棲本月848棟雖比上月的破千棟稍減，但連續3個月奪下六都各區的買賣移轉量冠軍，堪稱全年房市的最大黑馬。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍是靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。
陳定中指出，近三個月來繳出猛爆性成績的梧棲，主要是受台中港特定區邁入交屋高峰期帶動，由於台中港市鎮中心是中部少見的高容積率新興重劃區，因此新案量體動輒百戶起跳，戶數超過300戶的指標案也不少見，近期交屋潮湧現，不僅讓梧棲連續爆大量，也讓梧棲今年累積的買賣移轉量，緊追長年獨占鰲頭的北屯，兩者差距僅不到200棟，若梧棲12月持續上演大驚奇，擠下北屯登上六都年度冠軍寶座的機會濃厚。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言