六都11月買賣移轉棟數1.59萬棟寫新低 前11月18.5萬棟、寫近八年新低

六都今年11月的買賣移轉棟數公布！分別為台北市1,745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3,866棟，月減8%、年減12.7%；桃園市2,954棟，月減8.8%、年減24.4%；台中市3,511棟，月減6.8%、年減20%；台南市1,584棟，月增2.7%、年減16.9%；高雄市2,259棟，月減9.4%、年減29.8%。

總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月量能雖創新低，但今年第3季以來，先有金管會將新青安貸款排除於銀行法天條，央行後續也跟進放寬換屋大限，雖然政府打炒房基調尚未大幅鬆綁，但政策環境已較以往溫和。

張旭嵐指出，第4季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡，加上去年同期的買氣已開始降溫，比較基期相對低，因此今年第4季都會區整體的買賣移轉衰退幅度較前三季收斂，10、11月連續兩個月的年減幅不到兩成，與今年第2季出現年減三成的情況相比、緩和不少。

此外，張旭嵐表示，各大房仲11月的內部交易也呈現月增表現，待過戶行政流程完備後，也將會反映在今年12月至明年1月的買賣移轉數據中，認為後續買氣顯現逐漸打底的跡象。

張旭嵐指出，央行12月的理監事會議，是年底房市的一大關注焦點，由於今年的經濟成長表現高於預期，因此預估降息的機會不大，而與房市資金面息息相關的不動產放款集中度，也依然超過36%，所以第4季的央行理監事會議，不論是利率還是信用管制，不動如山的可能性高。

她強調，在政策腳整步調保守的情況下，即使年底交易量能稍有回穩，全年整體市場仍難脫冷淡氣氛，推估2025年全年國內的買賣移轉量，將落在26.5萬棟左右。

觀察各都表現，台南市較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。而六都各區當中，梧棲本月848棟雖比上月的破千棟稍減，但連續3個月奪下六都各區的買賣移轉量冠軍，堪稱全年房市的最大黑馬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍是靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。