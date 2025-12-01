快訊

老鷹來了？ 台指期夜盤上半場硬抗亂流

東北季風持續影響！周三降雨顯著「2地雨勢大」 周四下探13度

郭台銘長女旗下投資公司出清鴻海持股5180張 套現逾11億元

六都11月買賣移轉棟數1.59萬棟寫新低 前11月18.5萬棟、寫近八年新低

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
六都今年11月的買賣移轉棟數公布，總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。台灣房屋集團／提供
六都今年11月的買賣移轉棟數公布，總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。台灣房屋集團／提供

六都今年11月的買賣移轉棟數公布！分別為台北市1,745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3,866棟，月減8%、年減12.7%；桃園市2,954棟，月減8.8%、年減24.4%；台中市3,511棟，月減6.8%、年減20%；台南市1,584棟，月增2.7%、年減16.9%；高雄市2,259棟，月減9.4%、年減29.8%。

總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，11月量能雖創新低，但今年第3季以來，先有金管會將新青安貸款排除於銀行法天條，央行後續也跟進放寬換屋大限，雖然政府打炒房基調尚未大幅鬆綁，但政策環境已較以往溫和。

張旭嵐指出，第4季進入傳統購屋旺季，市場氣氛與前三季相比相對活絡，加上去年同期的買氣已開始降溫，比較基期相對低，因此今年第4季都會區整體的買賣移轉衰退幅度較前三季收斂，10、11月連續兩個月的年減幅不到兩成，與今年第2季出現年減三成的情況相比、緩和不少。

此外，張旭嵐表示，各大房仲11月的內部交易也呈現月增表現，待過戶行政流程完備後，也將會反映在今年12月至明年1月的買賣移轉數據中，認為後續買氣顯現逐漸打底的跡象。

張旭嵐指出，央行12月的理監事會議，是年底房市的一大關注焦點，由於今年的經濟成長表現高於預期，因此預估降息的機會不大，而與房市資金面息息相關的不動產放款集中度，也依然超過36%，所以第4季的央行理監事會議，不論是利率還是信用管制，不動如山的可能性高。

她強調，在政策腳整步調保守的情況下，即使年底交易量能稍有回穩，全年整體市場仍難脫冷淡氣氛，推估2025年全年國內的買賣移轉量，將落在26.5萬棟左右。

觀察各都表現，台南市較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。而六都各區當中，梧棲本月848棟雖比上月的破千棟稍減，但連續3個月奪下六都各區的買賣移轉量冠軍，堪稱全年房市的最大黑馬。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍是靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。

陳定中指出，近三個月來繳出猛爆性成績的梧棲，主要是受台中港特定區邁入交屋高峰期帶動，由於台中港市鎮中心是中部少見的高容積率新興重劃區，因此新案量體動輒百戶起跳，戶數超過300戶的指標案也不少見，近期交屋潮湧現，不僅讓梧棲連續爆大量，也讓梧棲今年累積的買賣移轉量，緊追長年獨占鰲頭的北屯，兩者差距僅不到200棟，若梧棲12月持續上演大驚奇，擠下北屯登上六都年度冠軍寶座的機會濃厚。

六都今年11月的買賣移轉棟數公布，總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。台灣房屋集團／提供
六都今年11月的買賣移轉棟數公布，總計六都共15,919棟，月減6.3%、年減19.7%，為2011年縣市合併升格後、六都同期以來新低。而前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近八年新低。台灣房屋集團／提供

梧棲 房市

延伸閱讀

大摩：台達電11月營收預估年增49% 明年資料中心占比將增至逾50%

毅嘉營收／11月8.7億元、年增1.5% 全年仍可望挑戰近年新高

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

跌跌跌不休 11月大陸百城二手房環比跌幅擴大

相關新聞

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定...

六都11月買賣移轉棟數1.59萬棟寫新低 前11月18.5萬棟、寫近八年新低

六都今年11月的買賣移轉棟數公布！分別為台北市1,745棟，月減0.7%、年減11.7%；新北市3,866棟，月減8%、...

智合突破晚期癌症治療瓶頸 搶攻千億級市場

智合精準醫學董事長暨執行長黃崇仁今（1）日宣布，該公司自主研發、全球首創 PTHrP (副甲狀腺素相關蛋白)的標靶單株抗...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。