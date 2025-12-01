瞄準1.45兆美元商機 瀚仕集團打造功能醫學檢測平台

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
瀚仕健康集團今天舉行大直新總部開幕酒會，啟動亞洲功能醫學旗艦新紀元。圖／瀚仕健康集團提供
瀚仕健康集團今天舉行大直新總部開幕酒會，啟動亞洲功能醫學旗艦新紀元。圖／瀚仕健康集團提供

2029年全球市場規模上看1.45兆美元精準健康與功能醫學龐大商機，瀚仕健康集團(REDOX Health Group)今日宣布正式喬遷至台北大直，成立全新集團總部，打造「亞洲功能醫學旗艦基地」，新據點整合檢測服務、臨床顧問服務與教育培訓，提供合作診所與醫療院所完整的功能醫學導入方案，協助相關單位布局精準健康領域。

根據全球健康研究院、麥肯錫顧問公司等多家國際研究機構推估，全球長壽及精準健康產業將持續成長，預計於2029年將達到1.45兆美元市場規模。其中功能營養、心理健康、女性健康、居家健康照護、生物監測等領域將成為重要消費趨勢，帶動健康科技生態系全面升溫。

新總部的成立象徵集團在組織整合與產業佈局上的重要里程碑。瀚仕健康集團執行長歐瀚文表示：「面對精準健康市場快速發展，瀚仕將持續強化檢測技術、臨床教育與顧問服務，協助合作單位更有效地導入整合功能醫學模式，並提升健康照護流程的標準化，建立更具延展性的健康服務模式。」

瀚仕健康集團創辦人歐忠儒指出：「隨著個人化健康管理需求提升，許多醫療院所開始規劃導入更整合的健康照護服務」。「特色專科 × 功能醫學」的服務模式也逐漸受到重視，包括婦科、家醫科、內分泌科、心理健康相關科別、睡眠中心、體重管理以及長照機構等，皆展現出導入評估與合作規劃的需求。

瀚仕健康集團台灣總部以「檢測 × 顧問 × 培訓 × 臨床」四大服務模式為核心，從預測到介入、從生活到醫療，建立完整的健康照護生態圈。歐瀚文指出，新總部將成為亞洲唯一的「一站式整合功能醫學基地」，讓檢測端、臨床端、教育訓練與營養方案能在同一平台上協作，創造跨專科整合的最高效運作模型。

歐瀚文表示，未來瀚仕健康集團將持續以功能醫學為核心，深化兩大方向：一是導入AI判讀系統，幫助提升臨床醫師判讀效率，使照護決策更精準。

二是持續推動跨專科特色門診的發展，並與醫院端合作導入整合式檢測與營養照護模式。同時也將布局結合預防醫學、生活調養與長照需求的健康養生村與長期照護場域，完整串連從健康維持、疾病預防到高齡照護的全生命周期健康管理體系，朝可複製、可國際推廣的整合醫療生態系邁進。

