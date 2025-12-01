合庫擴大海岸線認養 行動守護海洋永續

為落實聯合國永續發展目標（SDGs）並維護生物多樣性，合庫（5880）持續擴大海岸線認養行動，11月29日號召員工前往認養萬里翡翠灣海岸線辦理淨灘，透過撿拾海漂廢棄物及維護沿岸環境，以實際行動守護海洋。

多年來，合庫積極推動多項守護海洋的實質行動，包括認養海岸線，每年定期號召員工參與淨灘行動，捐助國立中山大學「以碳中和為核心之海洋永續發展計畫」，與支持農業部水產試驗所澎湖漁業研究中心「海草床復育計畫」，共同推升海洋生態復育、強化海洋固碳能力，透過多面向的投入，提升海岸地帶面對氣候變遷與天然災害的韌性，創造生態保育與環境永續的多重效益。

合庫在生物多樣性與海洋生態保護領域成果斐然，首次參選即榮獲TAISE台灣永續能源研究基金會第三屆「台灣生物多樣性獎」銅級獎，以及海洋委員會第一屆「企業海洋永續貢獻獎」的殊榮。此外，合庫深耕環境永續多年，成績有目共睹，連續三年榮獲環境部「國家企業環保獎」非製造業組銀級獎肯定，更獲頒榮譽環保企業獎座殊榮。未來將持續結合企業力量與社會參與，打造企業與自然和諧共生的永續模式，為下一代留下更潔淨、美好的生活環境。