萬豪旅享家「萬味奇遇」 集結13品牌首度登台

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
萬豪國際集團旗下萬豪旅享家年度餐飲盛事「萬味奇遇」1日登場。黃淑惠／攝影
萬豪國際集團旗下旅行計劃萬豪旅享家的年度餐飲盛事「萬味奇遇」自12月1日至2026年2月28日首度在台灣登場，以「嚐見台灣、品味無限」為主題，集結全台13個萬豪集團旗下品牌共18間飯店的頂尖主廚團隊，以台灣山、海、田地貌食材為靈感，打造融合傳統與創新的料理。

1日於台北W飯店正式揭幕，並邀請知名藝人法比歐（Fabio Grangeon）以導演身分參與，透過他的影像視角拍攝主題宣傳短片，勾勒出「在地原味、創新詮釋、生活共響」三大核心理念，從嚴選在地食材、展現土地的真摯滋味，串連旅程記憶的動人體驗。

萬豪國際集團香港、澳門、台灣副總裁Richard Boyer表示：「萬豪國際始終秉持卓越品質與匠心烹製的品牌精神，致力為賓客打造非凡的餐飲體驗。台灣四面環海是孕育多元味覺的豐富所在。期待透過『萬味奇遇』，以餐飲連結在地風土，邀邀請旅客透過美食展開一場對台灣文化的探索之旅，並持續推廣本地廚師與在地食材，展現品牌對創新、永續與在地合作的承諾。」

今年「萬味奇遇」台灣篇共集結18間萬豪集團旗下台灣飯店一同參與，包括台北W飯店、台北萬豪酒店、台北國泰萬怡酒店、台北土林萬麗酒店、台北板橋馥華艾美酒店、台北六福萬怡酒店、台北慕軒飯店•臻品之選、台中萬豪萬楓酒店、台中豐邑Moxy酒店、台中李方艾美酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、宜蘭礁溪福朋喜來登酒店、宜蘭力麗斯汀度假酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、高雄萬豪酒店、高雄然一酒店與台南安平雅樂軒酒店，共同推出期間限定菜單，匯集台灣各地食材、帶來跨地域、多層次的味覺體驗。

台北萬豪酒店主廚高綱輝準備飽魚福建炒飯。黃淑惠／攝影
萬豪國際臺灣市場區域暨台北W飯店總經理 Bastien Giannetti。黃淑惠／攝影
「萬味奇遇」自12月1日至2026年2月28日首度在台灣登場，以「嚐見台灣、品味無限」為主題。黃淑惠／攝影
臺北萬豪酒店在現場展出碳烤松阪豬究極肉燥飯。黃淑惠／攝影
萬豪旅享家年度餐飲盛會「萬味奇遇」集結全台13個萬豪集團旗下品牌共18間飯店的頂尖主廚團隊。黃淑惠／攝影
