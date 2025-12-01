桃園機場第三航廈北廊廳試營運 有望聖誕節前正式啟用

桃園機場第三航廈北登機廊廳1日起試營運，首日安排中華（2610）CI130、長榮（2618）BR116及星宇（2646）JX741三家國籍航空航空共約968名旅客，飛往日本札幌及泰國曼谷，桃機董事長楊偉甫指出，北廊廳有八個機位，在接下來的試營運期間將會開放優先讓國籍航空做使用，至於正式啟用時間則是期待可以在25日聖誕節前。

桃機公司總經理范孝倫指出，試營運首日算是順利，但在這段時間內也會滾動檢討，會針對航空公司提出的意見來做討論，例如今日就有提出櫃檯廣播與中央廣播的音量區隔、部分關門程序的描述是否能再調整、流程效率能否再提升等。也會每日在營運檢討結束後開會檢討，預計12月2日會再安排六個航班。

至於第三航廈未來完工後，是否分配航空公司專用區，范孝倫強調，所有廊廳與停機位都是共用資源，並非華航、星宇或長榮的專屬區域。雖然部分航空公司操作區域較集中、使用頻率較高，但並非「專用」，所有調度均以整體機場營運需求為原則。因此未來在安排上會是國籍航空優先沒錯。

楊偉甫補充，目前規劃未來第三航廈主要是會優先給北美航線、東北亞航線及轉機至東南亞的航線優先使用，盡量讓轉機旅客集中在第三航廈，讓轉機可以方便一點。

楊偉甫說，2019年桃園機場旅運量達4,869萬人次，是2009年的兩倍，十年間平均成長率約7.5%，因此第三航廈的推動一直被視為必要工程。第三航廈最終可提供約4,500萬人次的容量，加上現有兩航廈，未來整體桃園機場容量可達8,200萬人次，北登機廊廳則是第三航廈啟用前的重要階段性成果。

至於第三航廈的整體工程何時可以完工並啟用，楊偉甫說，目前工程整體進度約為83%，預計2027年底完工並啟用，雖缺工問題仍存在，但目前透過協調與調度尚未造成重大進度延誤，未來仍會要求下包廠商在工班與產能配置上提前備妥，以確保2027年如期完工的目標不受影響。

范孝倫強調，第三航廈由國家投入經費建置，未來將優先照顧國籍航空，因此貴賓室規劃會先以華航、長榮與星宇為主要對象。至於商業空間與免稅店，目前尚未進入正式商業規劃階段，仍在前期籌備中。