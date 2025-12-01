快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

越南和發高爐降價、鋼市觸底 中鋼、燁輝、新光鋼認為明年溫和復甦

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

越南和發高爐廠1日開出最新熱軋盤價，每公噸下跌12美元至14美元，中鋼（2002）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等大廠認為鋼市觸底，明年溫和復甦機率大增。

上市鋼廠主管說，越南和發12月熱軋內銷盤再度調降價格，顯示東南亞鋼市仍在去庫存的最後階段，和發連續第二個月主動降價，反映當地需求疲弱、買盤保守，但也意味鋼價愈來愈逼近成本底線，跌幅有限。

從國際鋼市角度觀察，近期亞洲鋼市普遍出現的價格探底訊號，商情顯示，國際熱軋底材報價，包括中國大陸、印度、越南等主力鋼廠多數維持在每公噸CFR495～520美元的區間，價格已貼近原料成本。

尤其鐵礦價格站上每公噸106美元、焦煤逼近200美元，鋼廠成本居高不下，若再降價將直接踩入虧損，鋼價的彈性空間縮小，低點逐漸浮現。

越南 鋼價

延伸閱讀

陸製鋼材遭課反傾銷稅＋原物料行情加持 第一銅、大成鋼帶隊強攻

台灣機殼廠東南亞啟動擴產計畫 三個利基

印尼、日本低價產品輸入 進口水泥傾銷爭議再起

越南當紅偶像訪台愛上美食人情 化身台灣觀光大使

相關新聞

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定...

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任中工（2515）法人董事，成為第一批寶佳集團進駐中工人馬。中工董事長周志明1日表示，...

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。