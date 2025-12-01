越南和發高爐降價、鋼市觸底 中鋼、燁輝、新光鋼認為明年溫和復甦

越南和發高爐廠1日開出最新熱軋盤價，每公噸下跌12美元至14美元，中鋼（2002）、燁輝（2023）、新光鋼（2031）等大廠認為鋼市觸底，明年溫和復甦機率大增。

上市鋼廠主管說，越南和發12月熱軋內銷盤再度調降價格，顯示東南亞鋼市仍在去庫存的最後階段，和發連續第二個月主動降價，反映當地需求疲弱、買盤保守，但也意味鋼價愈來愈逼近成本底線，跌幅有限。

從國際鋼市角度觀察，近期亞洲鋼市普遍出現的價格探底訊號，商情顯示，國際熱軋底材報價，包括中國大陸、印度、越南等主力鋼廠多數維持在每公噸CFR495～520美元的區間，價格已貼近原料成本。

尤其鐵礦價格站上每公噸106美元、焦煤逼近200美元，鋼廠成本居高不下，若再降價將直接踩入虧損，鋼價的彈性空間縮小，低點逐漸浮現。