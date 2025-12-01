板橋車站大樓招標完成 2026上半年導入全新品牌
交通部鐵道局完成板橋車站大樓地下一層東、西兩側商業空間公開招租作業，由環球購物中心股份有限公司得標，預計明年上半年導入全新品牌，引進生活用品、生活雜貨及服飾大店等，預期將提升商圈活力，帶動人流。
鐵道局表示，本案標的位於高鐵板橋車站地下一樓旅客出站東、西兩側商業空間，東、西二側面積各為568.34平方公尺及542.00平方公尺，其位置四通八達，連接各種地面及地下交通設施，包含板橋長途客運站、板橋公車總站、高鐵站及捷運板橋站等。
本案於2025年9月10日公告、2025年11月25日開標結果出爐，得標廠商環球購物中心股份有限公司將投入資源進行場域改裝與品牌導入，期望透過多方資源挹注，活絡商圈並帶動人流，進一步促進板橋車站周邊商業發展，展現北台灣交通樞紐商業新風貌。
