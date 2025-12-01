港務公司明年擴大徵才 職缺322個、最高起薪5.8萬元

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為保障港口運作穩定，讓國際物流與民生供應不中斷，港務公司明(2026)年啟動擴大招募，計畫公開甄選正、備取合計322名，誠摯邀請認同使命、願意在國營事業中長期發展的夥伴加入。高級事務員及高級技術員需專科以上相關科系畢業，或專科以上畢業具三年以上相關工作經驗，起薪為49,690元／月；助理事務員及助理技術員則開放高中職畢業即可報考，起薪為42,830元／月。

港務公司指出，本次甄試計畫已公告，本次招募包含師級及員級職缺，並涵蓋航運管理、業務管理、資訊管理、資訊工程、交通管理、交通技術、航運技術、土木、電機、機械、業務行政、法務、環保、職安衛、護理、政風、財務、會計等共18個類科，服務地點遍及基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港、布袋港、澎湖港及花蓮港等9個港口。

師級報考資格為碩士相關科系畢業，或大學畢業並具有三年以上相關工作經驗，起薪58,410元／月。

高級事務員及高級技術員需專科以上相關科系畢業，或專科以上畢業具三年以上相關工作經驗，起薪為49,690元／月；助理事務員及助理技術員則開放高中職畢業即可報考，起薪為42,830元／月。港務公司提供具市場競爭力的待遇，並持續強化薪資與職涯發展規劃。

面對國際情勢與產業變化，港務公司持續推動數位與永續雙軸轉型，在港埠營運、綠能布局、旅運服務等面向不斷創新。本次招募人才將有機會參與多項轉型策略與實際業務推展，發揮專業影響力。

港務公司多年來致力打造友善職場文化，並獲得友善家庭、人才發展、健康職場與幸福職場等多項肯定，支持員工「做好工作，過好生活」，同時也期許每一位港務人在專業中成長、在職涯中扎根，並以能夠守護港口、連結臺灣與世界為榮。

