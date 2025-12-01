六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，累計今年六都建物買賣移轉棟數僅184704棟，「創八年來最冷，也是自 1999年有紀錄以來第四低量，僅高於2015年至2017年。」顯示房市交易緊縮程度創下近年罕見低點。

11月六都交易量全面走弱，僅台南月增，其餘五都皆月減且年減。台北市1745棟、月減1% 且年減12%；新北市3866 棟、月減8%且年減13%；桃園市2954棟、月減9%且年減24%；台中市3511棟、月減7%且年減20%；台南市1584棟、月增4%且年減17%；高雄市2259棟、月減9%且年減30%。

陳金萍說明，11月建物買賣移轉棟數月減6.3%，反映的是10月至11月初的市況。「在政策鬆綁下，的確提振部分首購、換屋族群買氣，加上第四季為傳統購屋旺季，也支撐整體房市交易動能，中古屋市場小幅回升。」但她強調，缺乏新屋交屋潮挹注，使11月整體量能仍較10月萎縮。

與去年同期相比，今年 11 月六都合計年減19.7%。陳金萍指出，2024年同期交易量因預售交屋潮與賣方願意小幅讓價而一度站上近2萬棟，今年則受到「銀行房貸仍相對緊縮、新屋交屋潮減退」影響，使整體交易動能明顯受限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，今年移轉可說「進入急速冷凍模式」。他表示 ，「過去很少看到年度交易量變化這麼大，通常這都是有非市場因素的強力干預影響，今年移轉棟數將出現26萬棟保衛戰。」

永慶統計顯示，今年前11月六都交易量較去年同期年減26.1%，其中台北市年減24.2%，新北市年減27.8%，桃園市年減18.5%，台中市年減23.5%，台南市年減31.2%，高雄市年減32.9%。陳金萍認為，目前買盤結構已由「具明確需求的自住與換屋」支撐，市場逐步往買方市場傾斜，「只要價格調整趨勢持續，今年底至明年初的買盤才有機會回流。」

以目前約18.5萬棟的累積進度推估，今年全台建物移轉量恐難守住26萬棟，房市正式步入以價格調整與自住需求為核心的盤整期。