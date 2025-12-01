天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年第一季全面啟動動工程序。「基隆孝光閣」定位為全台首創「多元信仰×現代建築×家族傳承」複合式塔位園區，以目前規劃總塔位16,194組、牌位12,760組來看，其潛在總收益相較目前整體營運規模可望呈現高倍數成長力道，並可為天品集團未來3至5年帶來最良好的營運成長引擎。

天品稍早經董事會決議通過辦理第三次國內有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為新台幣6億元，發行期間皆為3年，募集資金用於轉投資子公司天品國際所需。

天品近年營運動能強勢回升，2025年前三季累計營收達新台幣1.37億元，年增率達100.01％，主要係受惠於生命事業、AI事業雙主軸成長所致，尤其在AI事業方面，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，堆疊第3季營收來自AI清洗業務的營收明顯較第二季成長約166.87％、續創高峰，顯示AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。

天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計畫後，積極採取多元產業佈局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，而孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。

基隆孝光閣坐落於基隆仁愛區，地理位置位處介於台北、新北與基隆城市匯集樞紐，交通便利、人口密集，是北台灣塔位需求成長最快速的區域之一。其主要服務市場涵蓋到基隆市約36萬人口、台北市鄰近區域約122.81萬人、新北市（汐止、瑞芳等）26萬人，合計潛在服務人口超過 184.91 萬人，而基隆市及周邊區域每年死亡人數合計逾13,695人，可見生命禮儀與塔位需求屬結構性剛性市場。