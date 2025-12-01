快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
台中房市示意圖。記者游智文／攝影
台中房市示意圖。記者游智文／攝影

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低，前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近8年新低。

觀察各都表現，台南較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。而六都各區當中，梧棲本月848棟雖比上月的破千棟稍減，但連續3個月奪下六都各區的買賣移轉量冠軍，堪稱全年房市的最大黑

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍是靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。

其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。

陳定中指出，近三個月來繳出猛爆性成績的梧棲，主要是受台中港特定區邁入交屋高峰期帶動。由於台中港市鎮中心是中部少見的高容積率新興重劃區，因此新案量體動輒百戶起跳，戶數超過300戶的指標案也不少見。

近期交屋潮湧現，不僅讓梧棲連續爆大量，也讓梧棲今年累積的買賣移轉量，緊追長年獨佔鰲頭的北屯，兩者差距僅不到200棟，若梧棲12月持續上演大驚奇，擠下北屯登上六都年度冠軍寶座的機會濃厚。

六都2025年11月買賣移轉量。資料來源：台灣房屋
六都2025年11月買賣移轉量。資料來源：台灣房屋

梧棲 重劃區

延伸閱讀

台股原型ETF六個月績效榜單出爐…00981A奪冠、00894成黑馬焦點！

影／台中男疑吸喪屍煙彈開Lexus上路 北屯好市多釀連環車禍

黑豹旗／羅工棒球隊以黑馬之姿勇奪亞軍 林燈基金會資助球隊創造奇蹟

吳皇昇參選台中北屯選況升溫 柯文哲「小號」現身再添關注

相關新聞

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定...

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任中工（2515）法人董事，成為第一批寶佳集團進駐中工人馬。中工董事長周志明1日表示，...

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。