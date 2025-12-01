不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」
六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同期新低，前11個月六都累計約18.5萬棟，則為近8年新低。
觀察各都表現，台南較上月增加3.7%，為六都月增率唯一收紅的都會。而六都各區當中，梧棲本月848棟雖比上月的破千棟稍減，但連續3個月奪下六都各區的買賣移轉量冠軍，堪稱全年房市的最大黑馬。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，台南市仍是靠「科技概念區」撐場，包括南科相關的新市、安南、永康，以及沙崙科學城的歸仁，交易量都較上月成長。
其中安南區的商60重劃區，今年已辦理土地標售，後續開發可期，明後年也還有北外環路段開通的交通利多，加上近期新案完工交屋的量能較大，帶動台南市11月的買賣移轉表現。
陳定中指出，近三個月來繳出猛爆性成績的梧棲，主要是受台中港特定區邁入交屋高峰期帶動。由於台中港市鎮中心是中部少見的高容積率新興重劃區，因此新案量體動輒百戶起跳，戶數超過300戶的指標案也不少見。
近期交屋潮湧現，不僅讓梧棲連續爆大量，也讓梧棲今年累積的買賣移轉量，緊追長年獨佔鰲頭的北屯，兩者差距僅不到200棟，若梧棲12月持續上演大驚奇，擠下北屯登上六都年度冠軍寶座的機會濃厚。
