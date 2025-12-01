車市回溫Yahoo汽車機車調查：25%消費者計畫兩年內購車

儘管對美關稅走向尚未明朗，但貨物稅減徵與購車補助政策助攻，帶動台灣車市逐步回溫。Yahoo汽車機車1日首次發布《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，針對全台18歲以上、超過7,200位的網路使用者，深入分析在關稅政策不確定下網友的購車行為與偏好，歸納出三大趨勢：一、超過五成受訪者因關稅影響延後其購車計劃；二、29歲以下年輕族群提高購車預算；三、油電混合車款關注度攀升。顯示在政策、世代與能源轉型三股力量影響下，國內車市正迎來新局。

今年上半年受國際經濟情勢影響，國內車市轉趨保守，根據《2025 Yahoo網友購車行為大調查》，有逾五成受訪者延後購車計畫。政府減稅與補助政策陸續上路，市場觀望氣氛逐漸消散，特別是29歲以下年輕族群，準備購車比率較全體高出7%，其中有三成是「首購族」，有25％表示計畫在二年內購車，成為市場新動能。

報告也指出，全體準備購車者有近六成「購車預算超過百萬元」，其中半年內計畫購車的準買家考慮購買的品牌前三名為「Toyota」、「Lexus」、「BMW」，而Mercedes Benz、Audi也深受喜愛，顯見準買家對豪華進口品牌的偏好。

隨著能源轉型與環保意識提升，市場對油電混合車與電動車的關注度也增加，有超過五成受訪者計畫購買「Hybrid油電混合車」（55%）、高於純汽油車（45%），顯示消費者在乎的不只是購車當下價格，更看重長期用車成本。報告同時指出，「車款/規格比較」（42%）、「促銷優惠訊息」（37%）、「專業試駕報告心得 」（33%），為影響車款與品牌選擇的三大關鍵內容，反映購車族決策更趨理性，長期效益與資訊透明成為主要考量。