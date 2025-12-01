握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
中工寶佳握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理，寶佳入列後公司盼降低市場揣測。圖為中工董事長周志明。圖／本報資料照片
中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定」為首要原則，法人董事常理股份有限公司已完成代表人更換，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依程序參與董事會運作。中工強調，希望藉由更完整的董事組成，回應市場對公司治理的期待。

近期市場焦點集中在寶佳集團持續買進中工股份。根據公開資料，寶佳自年初以來多次在市場增持，目前持股一路提高到逾13%，引發外界關注是否將啟動經營權攻防。周志明今日強調，中工釋出董事席次就是「不希望經營權成為市場炒作題材」，目的是追求公司長遠發展跟制度穩定。

周志明表示，引入不同背景與專業的董監成員，有助於讓治理架構更健全，也能在市場股權變化升溫時降低揣測。他說：「企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路。」中工希望透過制度化的分工與角色定位，讓公司專注本業。

對於寶佳的角色，中工則指出，在既有持股基礎下，寶佳將以董事會機制參與治理，雙方共同以市場秩序與治理穩定為前提，避免外界誤解為敵意競逐。

「中工是一家有歷史的上市公司，始終將資本市場秩序跟16萬股東的長期利益放在首位。」中工重申，後續仍將聚焦公共工程、都更與資產開發等核心業務，以穩健經營與強化體質為方向，致力創造公司長期價值。

董事長 資本市場 中工

