快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

聽新聞
0:00 / 0:00

中工寶佳談和了！ 大華建設董事長出任中工董事

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
中華工程董事長周志明。記者游智文／攝影
中華工程董事長周志明。記者游智文／攝影

寶佳透過華建（2530）等公司近期大舉買入中工（2515）股票，且直言目的就是併購，引發中工反擊，痛罵是禿鷹掠奪。事隔多日，中華工程董事長周志明1日表示，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，公司已完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依公司治理程序參與相關會務。

周志明表示，中工盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

周志明指出，企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路。隨著市場對公司股權布局的關注升溫，中工認為適度引入不同背景與專業的董事成員，能使治理架構更完整，也有助於降低外界對經營權的揣測。中工希望透過制度化的分工，讓公司專注在本業，並以穩定為前提推動後續治理工作。

周志明強調，中工釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定。

他表示，這項安排是建立在對公司長期治理方向的共同認知上。寶佳集團在現有持股基礎下，將透過董事會機制參與治理。雙方均以市場與治理穩定為前提，避免股權變動引發外界過度揣測或被誤解為敵意競逐，使公司價值回歸本業表現與治理品質，專注於本業發展。

「中工是一家有歷史的上市公司，我們始終將資本市場秩序與16萬股東的長期利益放在首位。」中工強調，後續仍會持續聚焦公共工程、都市更新與資產開發等核心業務，穩健經營、強化體質，致力於創造長期股東價值。

中工 董事長 資本市場

延伸閱讀

營區改建少將向中工索賄 辯只花掉600萬...2000萬當金紙燒2天

與寶佳併購有關？中石化董事長陳瑞隆辭任中工董事 本人回應了

「陶朱隱園」買家回頭砍價9千萬 一戶11.1億中工只賺4800萬、為何還是點頭賣？

北市民生社區百億工程竄火燒逾2小時 起火點在地下室 消防難搶救

相關新聞

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定...

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任中工（2515）法人董事，成為第一批寶佳集團進駐中工人馬。中工董事長周志明1日表示，...

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。