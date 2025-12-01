中工寶佳談和了！ 大華建設董事長出任中工董事

寶佳透過華建（2530）等公司近期大舉買入中工（2515）股票，且直言目的就是併購，引發中工反擊，痛罵是禿鷹掠奪。事隔多日，中華工程董事長周志明1日表示，近期市場對公司治理議題高度關注，中工以穩定為首要原則，公司已完成法人董事「常理股份有限公司」代表人調整，由大華建設董事長鄭斯聰出任，後續將依公司治理程序參與相關會務。

周志明表示，中工盼能與寶佳形成良性互動，透過更完整的董事會組成，使治理能在制度框架下更為穩定，回應外界對公司治理的期待。

周志明指出，企業永續經營的精神，在於能否為公司找到最有利的路。隨著市場對公司股權布局的關注升溫，中工認為適度引入不同背景與專業的董事成員，能使治理架構更完整，也有助於降低外界對經營權的揣測。中工希望透過制度化的分工，讓公司專注在本業，並以穩定為前提推動後續治理工作。

周志明強調，中工釋出董事席，就是希望不讓經營權成為市場炒作題材，目的是追求長遠發展與制度穩定。

他表示，這項安排是建立在對公司長期治理方向的共同認知上。寶佳集團在現有持股基礎下，將透過董事會機制參與治理。雙方均以市場與治理穩定為前提，避免股權變動引發外界過度揣測或被誤解為敵意競逐，使公司價值回歸本業表現與治理品質，專注於本業發展。

「中工是一家有歷史的上市公司，我們始終將資本市場秩序與16萬股東的長期利益放在首位。」中工強調，後續仍會持續聚焦公共工程、都市更新與資產開發等核心業務，穩健經營、強化體質，致力於創造長期股東價值。