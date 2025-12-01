多元信仰市場需求強勁！天品基隆塔位園區明年第1季動工 添營運動能

天品（6199）1日宣布，塔位園區「基隆孝光閣」取得建築執照，預計明年第1季動工，為生命事業再添成長引擎。另外，公司董事會決議通過辦理第三次國內有擔保轉換公司債暨國內第四次無擔保轉換公司債，發行總面額上限為6億元，發行期間皆為3年，募集資金用於轉投資子公司天品國際（股）公司所需。

天品表示，位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案「基隆孝光閣」為全台首創「多元信仰×現代建築×家族傳承」複合式塔位園區，以目前規劃總塔位16,194組、牌位12,760組來看，其潛在總收益相較目前整體營運規模可望呈現高倍數成長力道，可望為未來3至5年帶來良好成長動能。

天品表示，今年營運動能回升，主要係受惠於生命事業、AI事業雙主軸成長所致，尤其在AI事業方面，AI伺服器水冷散熱系統新機種之相關清洗訂單持續挹注，來自國際雲端、高效能運算（HPC）等供應鏈的伺服器、BBU等客戶需求穩定放量，AI清洗科技業務正成為公司營運成長的關鍵支柱。

天品董事長李振寬表示，今年宣布集團啟動營運轉型升級計劃後，積極採取多元產業布局、多角化經營策略，穩步擴張集團事業版圖與未來成長動能，展現從傳統生命服務產業轉型為融合AI科技技術與價值傳承的現代企業藍圖，而孝光閣正式啟動工程後，將讓天品集團本業再次啟動「生命事業擴張新篇章」，穩定推動公司進入長期成長軌道。

生命事業方面，「基隆孝光閣」地理位置位處介於台北、新北與基隆城市匯集樞紐，是北台灣塔位需求成長最快速的區域之一，主要服務市場涵蓋到基隆市約36萬人口、台北市鄰近區域約122.81萬人、新北市（汐止、瑞芳等）26萬人，合計潛在服務人口超過 184.91 萬人，而基隆市及周邊區域每年死亡人數合計逾13,695人，可見生命禮儀與塔位需求屬結構性剛性市場。

天品表示，台灣宗教結構多元，包括民間信仰、佛教、道教、基督宗教及無宗教等群體，天品旗下基隆孝光閣將跳脫以往，從以基督宗教族群的限制，跨出以「無特定宗教限制」設計塔位空間，廣泛適配北台灣七成以上族群需求，不僅具高度市場競爭力，亦同時對未來業務市場範疇帶來良好的發展空間。