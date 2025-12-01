快訊

要漲價了 中油：12月桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

海外房產熱！阿布達比官方開發商Modon進軍台灣 推新案大搶客

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
阿布達比官方開發商 Modon進軍台灣，Modon 商務長 Mr. Mohammed Abdelrazik（圖左）、Knightsbridge Partners 執行長 Mr. Kelvin Wu（圖右）。記者朱曼寧／攝影
阿布達比官方開發商 Modon進軍台灣，Modon 商務長 Mr. Mohammed Abdelrazik（圖左）、Knightsbridge Partners 執行長 Mr. Kelvin Wu（圖右）。記者朱曼寧／攝影

近年政府打房、地緣政治等影響下，海外房地產熱度走高，阿布達比官方開發商Modon日前宣布，正式進軍台灣市場，推出位於阿布達比國際金融中心（ADGM）核心地段的新案「Muheira II」，要積極搶攻台灣買盤。

Modon 商務長 Mr. Mohammed Abdelrazik 、Knightsbridge Partners 執行長 Mr. Kelvin Wu表示，這是 Modon 首度於亞太設立拓點，象徵中東房地產資本正式登台，將為台灣投資人帶來政府背景開發商打造的國際級投資機會。

業者表示，阿布達比近年積極推動經濟多元化，非石油產業占 GDP 77%，並吸引 AI、金融科技與跨國企業加速進駐，使 ADGM 成為中東成長最快的國際金融區。專業人才持續湧入，使住宅需求年增約 6%，供給僅 2.6%，形成長期供不應求，帶動房價與租金穩定上漲。

在城市面向，阿布達比也以高生活品質、安全性與文化資源聞名。根據 Numbeo《全球最安全城市指數》，阿布達比已連續 8 年蟬聯全球最安全城市第一名，並擁有阿布達比羅浮宮、國際醫療機構、完善交通與海濱生活機能，是全球外籍人士高度青睞的宜居城市。

業者表示，作為政府資金控股公司體系開發商，Modon 長期負責阿布達比多個關鍵區域與大型建設，包括艾莉姆島（Al Reem Island）與胡達裡亞特島（Hudayriyat Island）。其建案多次創下開盤即售罄紀錄，深受國際市場信任。

此次推出的 Muheira II 位於 ADGM 核心，鄰近國際銀行、AI 科技企業與外資總部，區域房價今年已上漲逾 38%，增值潛力強勁。建案特別保留海外買家可入手的親民價格，每坪約新台幣 55–60 萬元，是區域內難得兼具稀缺性與成長性的投資標的。

業者表示，近年阿布達比住宅市場持續升溫，公寓價格年增 14%、別墅年增 11%，搭配美元掛鉤匯率、8–14% 租金報酬率、外資購屋開放與黃金簽證政策，使其成為 2025 年全球最受矚目的新興投資城市之一。與杜拜需付 40% 才可轉單不同，阿布達比政府開發案只需 20% 付款即可轉讓，對海外投資者更具彈性。

為協助台灣投資人更容易掌握海外市場，Modon 導入一站式跨國服務，提供投資諮詢、法務支援、交屋與物業管理流程，強化透明度與投資安全。此次登台將成為台灣與阿布達比建立長期投資連結的重要起點。

阿布 市場

延伸閱讀

阿聯迎建國54年 促國慶日為「聯合節」深化國家團結

F1／阿布達比最終站 Verstappen、Norris、Piastri 三強奪冠積分態勢解析

F1／McLaren 離譜失誤 Verstappen 奪下卡達站關鍵勝利 將與 Norris 決戰阿布達比爭奪世界冠軍

影／國人阿布達比遭拘3天獲釋 韓國瑜：謝謝張嘉郡委員

相關新聞

握手言和？中工釋出董事席強調穩定治理 寶佳入列盼降低市場揣測

中華工程（2515）今（1）日主動說明董事會調整進度，面對外界對經營權變動的高度關注，董事長周志明表示，公司治理以「穩定...

六都交易量創八年最冷 11月僅1.6萬棟 全年恐難守26萬棟

六都房市交易量再創新低。六都地政局公布11月建物買賣移轉棟數僅1.6萬棟，月減6%、年減近2成，為今年單月第三低量。永慶...

不是北屯！台中這區爆黑馬「連3個月交易拿六都第一」

六都公布今年11月買賣移轉棟數，總計六都共15,919棟，月減6%，年減19%，為2011年縣市合併升格形成六都以來的同...

中工、寶佳大和解？ 華建董座鄭斯聰進駐中工董事會

大華建設（2530）董事長鄭斯聰出任中工（2515）法人董事，成為第一批寶佳集團進駐中工人馬。中工董事長周志明1日表示，...

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推...

天品重大新里程！基隆孝光閣取得建照、即將動工

天品（6199) 於今（01）日宣布，公司位於基隆仁愛區的生命事業重大開發案—「基隆孝光閣」已正式取得建築執照，將於明年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。