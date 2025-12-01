海外房產熱！阿布達比官方開發商Modon進軍台灣 推新案大搶客

近年政府打房、地緣政治等影響下，海外房地產熱度走高，阿布達比官方開發商Modon日前宣布，正式進軍台灣市場，推出位於阿布達比國際金融中心（ADGM）核心地段的新案「Muheira II」，要積極搶攻台灣買盤。

Modon 商務長 Mr. Mohammed Abdelrazik 、Knightsbridge Partners 執行長 Mr. Kelvin Wu表示，這是 Modon 首度於亞太設立拓點，象徵中東房地產資本正式登台，將為台灣投資人帶來政府背景開發商打造的國際級投資機會。

業者表示，阿布達比近年積極推動經濟多元化，非石油產業占 GDP 77%，並吸引 AI、金融科技與跨國企業加速進駐，使 ADGM 成為中東成長最快的國際金融區。專業人才持續湧入，使住宅需求年增約 6%，供給僅 2.6%，形成長期供不應求，帶動房價與租金穩定上漲。

在城市面向，阿布達比也以高生活品質、安全性與文化資源聞名。根據 Numbeo《全球最安全城市指數》，阿布達比已連續 8 年蟬聯全球最安全城市第一名，並擁有阿布達比羅浮宮、國際醫療機構、完善交通與海濱生活機能，是全球外籍人士高度青睞的宜居城市。

業者表示，作為政府資金控股公司體系開發商，Modon 長期負責阿布達比多個關鍵區域與大型建設，包括艾莉姆島（Al Reem Island）與胡達裡亞特島（Hudayriyat Island）。其建案多次創下開盤即售罄紀錄，深受國際市場信任。

此次推出的 Muheira II 位於 ADGM 核心，鄰近國際銀行、AI 科技企業與外資總部，區域房價今年已上漲逾 38%，增值潛力強勁。建案特別保留海外買家可入手的親民價格，每坪約新台幣 55–60 萬元，是區域內難得兼具稀缺性與成長性的投資標的。

業者表示，近年阿布達比住宅市場持續升溫，公寓價格年增 14%、別墅年增 11%，搭配美元掛鉤匯率、8–14% 租金報酬率、外資購屋開放與黃金簽證政策，使其成為 2025 年全球最受矚目的新興投資城市之一。與杜拜需付 40% 才可轉單不同，阿布達比政府開發案只需 20% 付款即可轉讓，對海外投資者更具彈性。

為協助台灣投資人更容易掌握海外市場，Modon 導入一站式跨國服務，提供投資諮詢、法務支援、交屋與物業管理流程，強化透明度與投資安全。此次登台將成為台灣與阿布達比建立長期投資連結的重要起點。