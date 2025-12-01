信義房屋LINE智能找屋平台橫掃三大獎 驅動服務效率與客戶信任

信義房屋（9940）「LINE 找屋平台」再獲 LINE Biz-Solutions Awards「最佳資料整合運用獎」銀獎肯定，2025 年累積拿下創新商務獎「最佳產品創新」、以及數位奇點獎（DSA）「最佳數據運用創新獎」等三項殊榮，展現信義房屋以科技優化服務流程、深化顧客體驗的實力，也再次印證公司在數位治理與科技賦能服務的長期投入，將「以人為本」的核心理念轉化為高效的產品競爭力，並推動企業服務升級與客戶體驗創新。

「LINE 找屋平台」的核心產品思維是消弭客戶數位障礙，讓複雜的買房過程極簡化，整合官網、App 與門市系統數據，透過 One ID 與 LIFF 技術，實現跨渠道身份無縫驗證與精準行銷。使用者無需切換 App 或重複登入，即可透過「義起聊」線上對談與「區域找屋」地圖搜尋功能獲得個人化推薦，讓服務更即時、更貼近生活。自 2024 年 3 月上線以來，官方帳號新好友數成長率達四成，大幅降低獲客成本，線上諮詢留單數爆發性成長 2.5 倍，驗證了服務創新帶來的實質營收動能。

本次成果凝聚了信義房屋 PropTech 創新團隊的卓越專業與默契。團隊秉持「用戶體驗優先」的信念，持續透過質化訪談與行為數據分析進行產品迭代，確保從系統串接、資料流設計到 API 整合，都能完美體現企業對「止於至善」的堅持。信義房屋網站運營管理部執行經理溫家政表示：「產品成功不是靠技術堆疊，當跨團隊、跨職能角色，都以『為客戶創造最大信任價值』為共同目標時，每一次的創新與優化，都是團隊對『效率與信任』雙重標準的承諾。」