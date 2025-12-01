千本童書入住萬華社宅 立委攜手出版社打造共讀空間

萬華第一處中央興辦社宅「萬華安居」1日正式起租，一樓貼心規劃兒童閱覽室，由立委吳沛憶與華江里洪佳君里長自規劃階段便持續爭取的在地心願，盼社宅不只提供居住，更能回饋鄰里、陪伴孩子成長。

吳沛憶與洪佳君攜手中華民國出版商業同業公會全國聯合會及多家出版社舉行書籍捐贈儀式，為閱覽室募集超過 1,000本書籍，讓空間在啟用之初就充滿濃濃書香。

國家住宅及都市更新中心柯茂榮執行長、台北市議員劉耀仁、洪婉臻，以及華江國小和家長會代表、華江幼兒園孩童及社區民眾共同參與，一起開箱屬於萬華孩子的閱讀小天地。

吳沛憶表示，今天是社宅正式入住的第一天，而孩子們的故事書，也在同一天到位。洪佳君里長與她共同催生兒童閱覽室，這也是中央與在地共同努力的成果，國家住都中心在規劃過程中充分納入社區意見，讓閱覽室更貼近孩子與家長需求。

吳沛憶指出，萬華安居除了規劃閱覽室，也採取無圍牆的開放設計，期待社宅成為鄰里互動的生活場域，未來將不只是住戶的家，更是社區共同使用的重要公共空間。

吳沛憶也特別感謝立委陳培瑜協助募書，陳培瑜不僅協助號召出版社響應公益，也針對閱覽室的硬體空間提供許多建議，讓空間更安全、舒適，更適合孩子自由探索。

洪佳君里長表示，閱覽室是地方期盼已久的空間，從林昶佐委員任內至吳沛憶接力，都持續向中央爭取。她也感謝出版社捐贈，未來規劃讓華江國小的孩子擔任閱覽室的「小小館長」，學習整理、上架與管理書籍，創造共用、共學、共好的閱讀環境。

住都中心執行長柯茂榮則表示，萬華安居是住都中心在萬華的第一座社宅，採取無圍牆設計，歡迎周邊里民共同使用，期盼住戶跟里民能在這裡一起共榮共好。

中華民國出版商業同業公會全國聯合會理事長吳政鴻表示，很開心能共同參與公益活動，讓孩子們回到家後，走到一樓就能翻開書、進入故事世界。時報文化（8923）董事長趙政岷也分享，書中自有黃金屋，每一本書都能陪孩子走向更大的視野，若閱覽室未來有需要，出版社願意持續提供替換書籍。

吳沛憶也感謝中華民國出版商業同業公會、時報文化、未來親子、禾流文創、采實文化、聯寶國際文化、風車圖書捐贈精美繪本、童書及適合各年齡層孩子適合閱讀的書籍。未來閱覽室的書籍會持續更新增補，提供孩子們足夠的閱讀資源。

吳沛憶表示，這份閱讀禮物是由里長、地方夥伴、出版社與國家住都中心共同為萬華孩子準備的心意，希望陪伴孩子們平安長大、快樂閱讀，也讓萬華安居成為社區裡溫暖的小角落。