CarUX 宣布完成收購 Pioneer Corporation 加速全球智慧座艙整合布局

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

CarUX與Pioneer共同宣布收購案正式完成，Pioneer自即日起正式成為CarUX Holding Limited的一員。CarUX為群創旗下、專注於智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商。本次交易標誌著CarUX全球智慧座艙策略布局邁入嶄新階段。

收購完成後，CarUX將結合Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體領域的技術優勢，全面強化CarUX集團在智慧座艙整合解決方案的核心能力並進一步提升產品競爭力與全球供應鏈影響力。

同時，透過雙方研發資源與製造據點的整合，CarUX集團將具備更靈活的區域化服務能力，以滿足全球車廠與消費者不斷演進且多元的需求，並持續推動智慧移動產業的創新與發展。

收購完成後，CarUX集團將在三大領域展現協同效益，包括：

客戶組成多樣化：建基於Pioneer橫跨日本及全球的客戶基礎，加速擴展CarUX集團在車用市場的客戶版圖，特別是切入日本車廠供應鏈，推動協同銷售機會。

產品組合多元化：結合Pioneer在音響、多媒體系統與HMI軟體的技術優勢，以及CarUX在智慧座艙顯示系統的整合能力，CarUX集團將打造更完整的智慧座艙產品組合，提供涵蓋顯示、音效與人機互動的整體解決方案。

營運布局全球化：運用Pioneer在亞洲（日本、泰國、越南等地）、美洲及歐洲的研發與製造網絡，結合CarUX在亞洲與歐洲的現有布局，CarUX集團將進一步提升多區域供應能力，擴大對全球客戶的服務覆蓋率。

CarUX集團將持續推動整合，從客戶、產品技術與製造生產等面向深化協同合作，強化研發共享與生產效益，穩健落實全球智慧座艙整合領導品牌的長期願景。

