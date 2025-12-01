守護民眾生活品質 環境部攜手地方有效嚇阻不法異味事件

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

新竹縣竹北市有民眾於今年8月26日及9月4日接連反映空氣飄有異味，新竹縣政府環境保護局雖立即派員巡查，但因異味來源複雜難鎖定。新竹縣政府遂成立「竹北異味事件專案小組」，並請環境部協助判別氣味成分並提供後續追查方向。環境部表示，由環境部次長謝燕儒指揮成立「新竹縣竹北異味事件專案小組」，統合大氣環境司、環境資訊科技司、國家環境研究院、環境管理署及化學物質管理署等專業單位整合資源，協助新竹縣政府處理異味事件。

環境部異味小組聯繫新竹縣政府後，立即運用科學分析，判斷不利於污染物擴散之特定氣候條件，並即協調新竹縣環保局及新竹縣竹北市公所，由竹北市公所協助提供場地及電力等相關資源，並於今年9月10日起調派監測車進駐「水圳森林公園」進行連續監測作業，篩檢清單涵蓋200種潛在異（臭）物質；後於9月18日，環境部為擴增監測項目並強化監測範圍，再調派行動空氣品質監測站進駐「水圳森林公園」與「十興國民小學」，持續執行第二波24小時監測作業。

在長達48天的監測任務期間，環境部與新竹縣環保局及竹北市公所密切合作，環境部提供空氣品質數據與氣象預測情報等資料；新竹縣環保局會同轄內主管機關執行各項專案清查作業，追查污染源；竹北市公所提供監測設備所需場地及電力等資源，使監測作業順利執行。

環境部表示，監測期間雖未發現有異常污染，但執法無假期，凡走過必留下痕跡，呼籲業者勿投機取巧，試圖挑戰公權力。環境部會與新竹縣環保局持續合作，一旦發現特殊異味案件或污染趨勢，會立即啟動深入調查，維護新竹縣轄內空氣品質，守護民眾身體與健康。

