輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
佳元建設董事長蔡錫全（左二）解說佳元建築。記者游智文／攝影
佳元建設董事長蔡錫全（左二）解說佳元建築。記者游智文／攝影

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推出預售案「佳元織川」的佳元建設董事長蔡錫全直言，「效應不如外界想像」。

「佳元織川」近日在接待中心舉行藝術策展，蔡錫全受訪表示，新壽確定放棄北士科T17、T18基地，由市府交由輝達興建總部後，建案看屋人潮確實增加，尤其是回訪客，目前一周已有一、二十組來客。

不過，客戶出手仍很保守，成交量並沒有明顯成長。主要原因是，雖然從預售到完工交屋貸款，至少還要三四年時間，但是客戶還是會擔心。

而即使口袋深不需要貸款的人，之前用股市好壞當指標，現在也改以房貸政策作為房市觀察指標，在政策鬆綁之前，普遍抱持觀望。

對於房貸政策是否會改變？蔡錫全認為央行應會緩步逐漸放寬，之前雖已鬆綁換屋族，出售原有房屋的期限從12個月延長到18個月，但銀行嫌查核麻煩，大多不願受理，這部分應有再放寬空間。

另外，銀行法72之2條排除新青安，滿水位壓力下降，但央行控管的不動產放款集中度，仍納入都更危老，這部份也有機會放寬，讓貸款排隊問題進一步緩和。

蔡錫全表示，佳元一向注重生活美學藝術，在此房市盤整之際，決定透過藝術策展，一方面為客戶帶來視覺。聽覺與味覺體驗的時空行旅，另一方面也了解佳元建築對生活高度的理解。

舉行此次策展的「佳元織川」，正對北士科國際羽球館與洲美國小預定地，策展由知名旅法策展人沈菲比主導規劃，除了展出大幅手工織畫「我在這裡，我在那裡 Je suis ici. Je suis là.」之外，並聯手陶藝家陳慶銘的「波啵波波」、金屬編織藝術家黃裕智的「珠玉」等作品。

除了欣賞畫作、藝術品，策展活動也由藝術家陳慶銘將釀酒酵母原液交與蔡董倒入甕中，再一起蓋上，開啟「邀遊。佳元織川」的釀酒儀式，同時由蔡錫全與策展人沈菲比互動解說「佳元織川」建築與釀酒的共通哲學。

蔡錫全表示，釀一瓶傳世好酒，與築一棟經典建築，其實是同一個過程，房地產的選地哲學，如同尋找釀酒原料，好原料才能釀好酒，而北士科這片科技與自然交融的沃土，就是建造優質住家所需的上等地段。

