買車變便宜發生事故變貴！南山產物呼籲補足汽車責任險

年底購車潮開始升溫，車商推出多項優惠，加上貨物稅減徵政策持續發酵，使新車詢問度明顯提升。南山產物提醒，「買車變便宜、但發生事故變更貴」 已成近年道路風險的重要特徵。根據警政署公布的交通事故資料顯示，截至今年1~9月，交通事故件數已逾30萬件，財損事故比例亦維持偏高。在維修費用與求償金額同步攀升的情況下，若僅依賴強制險或最低額度的責任險，事故發生時恐難以提供足夠保障，因此第三人責任保險與超額責任附加條款的配置更顯重要。

其中，第三人責任保險是車主最基本，也最不可或缺的保障，用於補償事故造成他人傷亡與財物損失；然而仍有部分車主僅投保最低額度，在修復費、醫療費和車價普遍上升的情況下，往往難以因應真實風險。南山產物提醒，民眾應依自身用車習慣、家庭負擔與常行駛區域，適度調整第三人責任險體傷與財損額度，讓保障更貼近現今道路環境。

另外，隨著高價車款與電動車逐漸普及，相關維修費用顯著提高，使事故可能造成的賠償金額同步增加。南山產物指出，近年多車追撞或碰撞豪華車、電動車的事故中，賠償金額往往容易突破基本責任險額度。此時，超額責任附加條款便成為補強財務風險關鍵的第二道防線，可在第三人責任險額度不足時承擔差額，減輕事故後的自負風險壓力。相較於可能動輒數十萬元至上百萬元的高額賠償，超額責任附加條款保費相對親民，已成為近年車主最應優先納入的重要保障。

南山產物進一步表示，年底除新車交車量提升外，跨年、旅遊與返鄉活動也使交通流量明顯增加，事故風險同步上升。建議民眾在購入新車投保車險保單或隔年續保保單時，先檢視自身責任險額度是否足以應對高額賠償情境，再依需求加保超額責任附加條款，以打造更具韌性的保障組合。

民眾可依自身情況選擇最適合的投保方式；若需要行前諮詢或希望為家人一併規劃保障，可由南山產物業務員提供專業協助；熟悉數位流程的消費者，也可透過南山產物網路投保平台快速完成投保。南山產物提醒，提前檢視並提升責任險額度，是在年底行車旺季中強化自身防護最有效的方式。