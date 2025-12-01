補助來了、快申請！經部公告公協會、公司行號2項海外參展補助計畫

因應對等關稅衝擊、助廠商拓展外銷，經濟部國際貿易署1日公告公協會、及個別廠商等兩項海外參展補助計畫。針對公協會依地區別每攤補助18-25萬元，個別公司每攤補助12萬元，申請截止日期為今年12月底，規定於明年執行。

經濟部表示，為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊，於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」執行期間加碼補助公協會、我業者參加國際展覽，以減輕我國廠商參加國際展覽之負擔，協助拓展海外市場。

針對出口相關公會參展補助，貿易署表示，依規定是指「台灣區級工業、輸出業同業公會」，「省(市)、縣(市)級進出口商業同業公會」之輸出入相關同業公會，以及其他辦理貿易相關業務之非營利社團法人、財團法人及社會團體可適用申請。

依規定，公協會參展每攤位(9M2)依地區別每攤補助18-25萬元。每展項上限，依地區別補助上限834-904萬元。自即日起自2025年12月31日(三)止受理申請。計畫執行期間為自2026年1月1日起至12月31日止。

針對公司或商號參加海外國際展覽之補助計畫方面，貿易署訂定適用廠商。一、依「出進口廠商登記辦法」向經濟部國際貿易署登記為出進口廠商之公司或商號；二、在2024年7月1日至2025年6月30日止具有出進口實績，以及繳交推廣貿易服務費且無欠繳紀錄；為配合政策，新創事業及拓銷新南向國家農業市場之業者，不在此限。三、在公告受理申請截止日（2025年12月31日）起算前一年內未受註銷、撤銷或暫停出進口處分。

在補助金額方面，貿易署表示，每一展覽租用1個攤位(每1攤位以9平方公尺計算)補助12萬元(小於1個攤位依比例計算補助上限)，每增加1個攤位，增加補助1萬元，每展補助上限為16萬元。自即日起自2025年12月31日(三)止受理申請，執行期間自2026年1月1日起至6月30日止。