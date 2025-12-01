快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

補助來了、快申請！經部公告公協會、公司行號2項海外參展補助計畫

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

因應對等關稅衝擊、助廠商拓展外銷，經濟部國際貿易署1日公告公協會、及個別廠商等兩項海外參展補助計畫。針對公協會依地區別每攤補助18-25萬元，個別公司每攤補助12萬元，申請截止日期為今年12月底，規定於明年執行。

經濟部表示，為協助國內業者因應美國加徵關稅衝擊，於「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」執行期間加碼補助公協會、我業者參加國際展覽，以減輕我國廠商參加國際展覽之負擔，協助拓展海外市場

針對出口相關公會參展補助，貿易署表示，依規定是指「台灣區級工業、輸出業同業公會」，「省(市)、縣(市)級進出口商業同業公會」之輸出入相關同業公會，以及其他辦理貿易相關業務之非營利社團法人、財團法人及社會團體可適用申請。

依規定，公協會參展每攤位(9M2)依地區別每攤補助18-25萬元。每展項上限，依地區別補助上限834-904萬元。自即日起自2025年12月31日(三)止受理申請。計畫執行期間為自2026年1月1日起至12月31日止。

針對公司或商號參加海外國際展覽之補助計畫方面，貿易署訂定適用廠商。一、依「出進口廠商登記辦法」向經濟部國際貿易署登記為出進口廠商之公司或商號；二、在2024年7月1日至2025年6月30日止具有出進口實績，以及繳交推廣貿易服務費且無欠繳紀錄；為配合政策，新創事業及拓銷新南向國家農業市場之業者，不在此限。三、在公告受理申請截止日（2025年12月31日）起算前一年內未受註銷、撤銷或暫停出進口處分。

在補助金額方面，貿易署表示，每一展覽租用1個攤位(每1攤位以9平方公尺計算)補助12萬元(小於1個攤位依比例計算補助上限)，每增加1個攤位，增加補助1萬元，每展補助上限為16萬元。自即日起自2025年12月31日(三)止受理申請，執行期間自2026年1月1日起至6月30日止。

經濟部 市場

延伸閱讀

明年全球投資趨勢 富邦金：有5大機會與風險

中市補助豬肉攤非洲豬瘟防疫損失 12月10日截止申請

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

相關新聞

輝達來了、北士科會「賣爆」？ 建商吐真言：不如想像

歷經波折，輝達（NVIDIA）總部終定確定落腳北士科，不少人認為區域建案將熱賣，有些業者甚至期待「賣爆」，不過，在當地推...

為何股市好房市慘？ 房仲全聯會：看這民調真相大白

不動產仲介公會全聯會近日針對購屋貸款進行網路民調，理事長王瑞祺表示，調查顯示，有63%的民眾希望貸款成數能在八成以上，並...

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

信義房屋與林保署合作 推動為期20年、台東多樣性造林逾2公頃專案

農業部林業及自然保育署1日舉辦「自然碳匯與生物多樣性專案媒合平台」成果發表會，公布2024年首批11件企業的合作成果。信...

北士科+社子島開發+輕軌十字路廊 李同榮：北區凹陷區變新信義計劃區

台北市長蔣萬安28日表示，針對中長期規劃，已進行北士科周邊「十字路廊」可行性評估，未來東西會有像「ㄈ字型」的輕軌，接著北...

彰化縣標售26筆農地重劃抵費地 每坪底價從4千到1.8萬元

彰化縣政府訂12月15日上午10時，標售分布在芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等11個鄉鎮共計26筆農地重劃區抵費地，每坪底價從 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。