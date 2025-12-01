iRent春節早鳥預約多項優惠開跑 「訂閱制+」會員優惠再加碼
共享移動領導品牌iRent即日起開放2026春節早鳥預約，不只「租越久、省越多」，同步推出全新「時時回饋計畫」，累積用車時數可兌換iRent汽車折抵券。
今年iRent首度針對「訂閱制+」會員推出專屬「訂閱制+春節專案」，開放春節期間適用「訂閱制+」權益，除提前優先預約與費率折扣等獨享禮遇，可再另享單日最高100元的費率折扣，並可與其他春節優惠活動併用。iRent提醒有春節用車需求的使用者，提早預約確保車輛，同時享受更超值、更彈性且更舒適的節慶出行體驗。
租越久、省越多，「訂閱制+」會員單日最高再折100元，iRent即日起開放春節期間2026年2月13日至2026年2月22日之早鳥預約，一般會員可進行3日(含)以上用車預約，針對短程移動用戶，租滿五日最高即享9折、最多現折2,750元；租滿三日最高享92折，最多可為荷包省下1,375元；租滿一日最高享95折優惠，租越久省越多。
為回饋「訂閱制+」會員並提供更佳用車彈性，今年首度推出「訂閱制+春節專案」，「訂閱制+」會員除可較一般會員提前預約1天(含)以上訂單，可再加碼獲得每小時-10元的租金折扣，單日最高現折100元，且可與其他春節優惠併用，提供最彈性的專屬用車禮遇。凡有春節用車需求的會員，可隨時加入「訂閱制+」，即享折上加折的超值優惠！
即日起至2026年3月31日，iRent推出「時時回饋計畫」，讓每一趟用車，都能累積回饋，活動期間內累積時時幣無上限，回饋不封頂。
「時時回饋計畫」活動期間內，每累積10小時汽車用車時數(不含優惠時數)，即可獲得1枚時時幣；累積滿3枚時時幣，即可解鎖獎勵兌換資格。會員可依照個人行程規劃，隨時至iRent app兌換想要的折抵券，讓會員不論短程、長程或跨城際移動，都能以更彈性的方式累積回饋，讓下一趟旅程更划算。折抵券項目包含汽車60分鐘券、汽車90分鐘券、汽車150分鐘券還有汽車300分鐘券。
此外，考量到春節期間出遊需求，全新COROLLA ALTIS HYBRID投入服務，熱烈預約中，全新TOYOTA COROLLA ALTIS HYBRID已於全台iRent同站租還及路邊租還陸續上線，車款具備節能環保的油電複合動力與舒適靜謐的駕乘體驗，搭配「倒車顯影、Apple Carplay/Andorid Auto、BSM盲點偵測警示系統、ACC全速域主動式車距維持定速系統及 LTA 車道循跡輔助系統」等齊全的主被動安全配備，讓會員在春節返鄉與旅遊時更舒適、更安心。
