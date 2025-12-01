太景與大陸健康元藥業二度攜手 授權支氣管新 TG-4318

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

新藥公司太景*-KY（4157）1日公告，子公司太景生技、太景醫藥研發（北京）公司與中國大陸前十大知名藥企——健康元藥業集團公司簽署支氣管擴張症新藥TG-4318合作研發及商業化之大中華區（中國大陸、港、澳，不含台灣）授權協議。

太景表示，TG-4318為一款具備新穎作用機轉的二肽基肽酶1（DPP1）標靶之抑制劑，具備同類最佳（Best-in-class）的潛力。該藥物正在臨床前候選藥物評估階段，準備進入臨床前試驗，並以支氣管擴張症為主要開發適應症。

在此項合約中，將由健康元主導推進TG-4318及其衍生開發的其他藥物及產品之臨床試驗、開發、製造及銷售事宜；同時加入與太景共同開發TG-4318全球市場之行列。健康元將於合約生效後支付簽約金，依據不同開發時程則有里程碑款，以及上市後的銷售權利金。

太景生技董事長暨執行長黃國龍指出，TG-4318的成功授權，再次彰顯公司研發管線的實力與價值，以及將研發成果推向商業化的卓越能力，太景也對TG-4318的潛力深具信心。

他表示，健康元藥業身為「中國醫藥工業百強」中的TOP10藥企，在雙方流感抗病毒新藥Pixavir marboxil的合作上，已充分展現令人印象深刻的推動效率與臨床開發速度。

太景期待與健康元藥業的緊密合作，能加速TG-4318在中國大陸的臨床開發時程，早日為廣大患者帶來新的治療選擇。

健康元藥業集團董事長朱保國表示，樂見健康元與長期且信任的合作夥伴太景生技簽訂第二個新藥項目TG-4318的授權協議，這體現了雙方自TG-1000合作案以來所建立的穩固戰略夥伴關係與深度互信。

太景表示，支氣管擴張症為一種支氣管永久性擴張的慢性呼吸道疾病，主要以非囊性纖維化型支氣管擴張症（NCFBE）佔多數，病因涵蓋反覆肺部感染、免疫缺陷、慢性肺阻塞肺病（COPD）、哮喘、過敏性支氣管肺曲霉症（ABPA）及肺結核後遺症等。其主要症狀包括支氣管擴張、變形，伴隨慢性咳嗽、咳痰、呼吸道反覆感染，或伴隨咳血、呼吸困難。

NCFBE現有臨床治療以減少感染、改善排痰等症狀療法為主，再搭配抗發炎及支持性療法，以維持肺功能和生活品質為目標。2023年現有治療藥物包含抗發炎、化痰、抗生素及支氣管擴張劑等的市場規模約21億美元，預估2032年可成長至43億美元，年複合成長率為7.9％。

