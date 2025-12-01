彰化縣標售26筆農地重劃抵費地 每坪底價從4千到1.8萬元

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣政府訂12月15日上午10時，標售分布在芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等11個鄉鎮共計26筆農地重劃區抵費地，每坪從 4008.46元到18512元，均採現況標售。圖（非此次標售土地）／彰化縣政府提供

彰化縣政府訂12月15日上午10時，標售分布在芳苑鄉、埔鹽鄉、福興鄉等11個鄉鎮共計26筆農地重劃區抵費地，每坪底價從 4008.46元到18512元，均採現況標售，其中最大筆位在芳苑鄉芳寮段400地號的農地8135坪，有興趣民眾可先了解土地現況、周邊環境，再行投標。

縣府地政處表示，經農地重劃後的土地具有臨路、灌排水便利、產權明確等優勢，有利於農耕使用，此次標售面積最大的前三筆依次是芳苑鄉芳寮段400地號共8135坪、鹿港鎮鹿洋段263地號5201坪、芳苑鄉芳寮段406地號5054坪，坵塊方整，欲擴大農場規模或想要擁有農地體驗耕作樂趣者，可把握機會。

地政處表示，有投標意願的民眾，即日起至開標前1日辦公時間內，到土地所轄鄉鎮公所、地政事務所及本府地政處閱覽、領取投標資訊，或至縣府地政處網站（https://land.chcg.gov.tw/）業務專區項下之土地標售參閱下載，並在開標日上午9時信箱開啟前，寄達至彰化郵局第1025號信箱。詳情也可電洽彰化縣政府地政處重劃科詢問（電話:04-7531558）。

