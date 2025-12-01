全台首例！煙波集團攜手陽交大 啟動客家飲食文化再現

煙波國際觀光集團正式宣布與國立陽明交通大學建立全新產學合作，舉辦客家飲食文化追索與還原產學合作簽約記者會，也為集團旗下新竹湖濱館醉月樓的改裝揭開序幕。

值得注意的是，有別於一般飯店與院校產學合作方式，全台首例由國立陽明交通大學客家文化學院引領、結合田野調查、與歷史研究重現經典客家宴的跨界餐飲計畫，讓學術研究真正「落地」至餐廳菜單、宴客料理體驗中，對國內飯店產業具高度指標意義。

煙波集團表示，此次計畫旨在深化並發揚客家飲食文化，讓海內外旅人能走入客家文化的歷史脈絡與生活日常。為此，煙波集團特別攜手具備全台最完整的田野調查經驗與客家文化研究量能，長年深耕各地客家聚落，擅長爬梳飲食、家族脈絡與日常儀式等文化面向的陽明交通大學客家文化學院，為本次產學合作的成果奠定深厚基礎；透過歷史文獻與家族史料的整理，使研究更具文化深度與完整性。

煙波集團期待藉由嚴謹的學術考證，完整的重現客家飲食的文化風貌，以餐飲呈現與專業款待，讓大眾得以近距離體驗客家飲食精神。

同時，為讓學術研究真正「落地」於餐桌，煙波集團特別邀請榮獲米其林綠星與米其林一星肯定的主廚蔡瑞郎師傅領軍研發，以1950年代客家茶金時期的大戶宴席為靈感來源，從當年風華年代的社交與國際商貿活動中，追索經典宴席樣貌，嘗試復刻幾近失傳的「經典客家宴」。

同步舉行的「客家飲食文化追索與還原工作坊」則為此次產學合作計畫的關鍵里程碑。煙波集團與陽交大分別邀請芎林鄭家、北埔姜家姜阿新教育基金會等具代表性的客家望族耆老親臨指導，共同見證計畫正式展開。從家族遷徙史、宴席形制到飲食習慣，每段分享都是未來研究的重要素材，也象徵此次計畫向下扎根直抵文化現場。

煙波國際觀光集團副執行長董華玲表示，2026 年適逢煙波集團成立 30 週年，而醉月樓亦是煙波集團在新竹的重要起點。

本次改裝以客家飲食文化為核心，結合台灣料理手法，不僅回應在地歷史脈絡，也象徵煙波以文化為本，重新打造飯店餐飲的價值與深度。

董華玲表示：「透過此次產學合作，我們期待藉由深入的學術考據重新連結新竹土地的記憶，讓客家料理的細緻、內斂與底蘊，以更優雅的姿態回到當代飲食場景，為台灣餐飲帶來新的視野。」

整體計畫將分三階段推動，第一階段：啟動產學合作建立文化研究與空間更新的基礎架構。第二階段：陽交大師生將深入新竹地區客家家族，進行影像紀錄、食譜整理、宴席調查與口述訪談，並與煙波集團的餐飲與永續團隊合作，將客家文化研究成果具體落實於餐飲呈現。第三階段：發表研究成果，建立客家飲食文化資料庫，作為日後宴席開發與文化體驗設計的重要依據。

煙波集團期望透過此次合作，讓學界的研究厚度與產業的實務量能相互活化運用，使客家飲食文化不僅被保存，更能走入現代餐飲生活與國際市場。