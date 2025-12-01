為何股市好房市慘？ 房仲全聯會：看這民調真相大白

不動產仲介公會全聯會近日針對購屋貸款進行網路民調，理事長王瑞祺表示，調查顯示，有63%的民眾希望貸款成數能在八成以上，並有83%民眾希望在購屋後3個月內取得貸款。

然而現況顯與民眾期望相悖離，平均貸款成數低於八成，放款時間也延長至4-6個月，完全不符合民眾期待。

另支付自備款選項中，有66%都是採自有存款支付，出售金融商品僅佔10%。

王瑞祺表示，這反映目前股房景氣脫鉤的原因。台股大漲創新高，但是民眾卻未將股市獲利轉置房地產，或為沒獲利，或為不再投入房地產，這種結構改變值得深思。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，房價雖高，但仍有37%民眾表示房貸支出佔約家戶總收入的3成左右，並未明顯排斥其他生活支出。

雖然約有44%的民眾，房貸支出佔家戶總收入的4成以上，但多集中在房價較高的北部地區及41歲以上族群，亦屬合理。

王瑞祺表示，本次調查中，總計約有8成受訪都有可能會購屋，且民眾民意顯示希望能調高房貸成數及加快貸款取得時間，政府應協助人民排除障礙安居樂業，而非設下障礙阻絆購屋。