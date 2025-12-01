過半青壯族未來一年有購屋計畫 房仲公會：將現「暴衝式」買盤

中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（房仲全聯會），2025年10月針對「2025年您的購屋貸款還順利嗎？」進行網路民調發現，針對最近一年是否有購屋計畫，確定會購屋13.1%，可能會購屋42.2%，觀望未決定24.5%；完全不會購屋20.1%。31-40歲（會+可能會）購屋比例最高達53%。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，自由市場中，房價自有市場機制調節，不過按照過去經驗，「如果一味攬阻購屋，持續累積的剛性需求，買氣可能會在利多環境出現時暴衝而出，屆時供需失衡市場失控，導回常軌的成本將大增」。

他呼籲，政府順應民意，將信用管制的貸款額度適度放寬，讓買賣交易回到常軌。

房仲全聯會針對「2025年您的購屋貸款還順利嗎？」進行網路民調發現，對於央行信用管制嚴控貸款成數的影響，31.7%受訪者認為影響很大、43.8%有點影響，18.8%沒有影響，41%61歲以上民眾影響最大。

對於最希望的貸款成數，34.1%希望八成，29.0%希望八成五，12.7%希望七成或七成五。

購屋自備款來源中，有51.2%為自行支付、23.5%為部分由長輩支付、4.5%全部為長輩支付。41-50歲，56%以上為自行支付；長輩有協助支付，南部地區為最高達39.7%。

自行支付中，有66.9%來自於存款，10.9%出售金融商品，10.1%信用貸款。

而在房貸支出佔家戶總所得比例，12.5%佔2成，37.5%佔3成、18.9%佔4成、14.9%佔5成，5成以上佔10%。交叉分析部分，各年齡層及各地區均以3成最多，北部地區次高比例為4成、南部地區次高比例為2成。

購屋後取得貸款時間，約有33.5%希望在1個月內、29.3%希望在3個月內、20.6%希望在2個月內。

房仲全聯會理事長王瑞祺表示，央行信用管制的焦點在於貸款，包括貸款成數及貸款時間。由調查中得知，總計有63.1%的民眾希望貸款成數能在八成以上，另亦有83.4%民眾希望在購屋後3個月內取得貸款，然而現況顯然與民眾期望相悖離，不但平均貸款成數低於八成，連放款時間都延長至4-6個月，完全不符合民眾期待。

另支付自備款選項中，有66.9%都是採自有存款支付，出售金融商品僅佔10%，這也反映目前股房景氣脫鉤的原因。台股大漲創新高，但是民眾卻未將股市獲利轉置房地產，或為沒獲利，或為不再投入房地產，這種結構改變值得深思。

房仲全聯會智庫委員會總會長林金雄則表示，房價雖高，但仍有37.5%民眾表示房貸支出佔約家戶總收入的3成左右，並未明顯排斥其他生活支出；雖然約有44%的民眾，房貸支出佔家戶總收入的4成以上，但多集中在房價較高的北部地區及41歲以上族群，亦屬合理。