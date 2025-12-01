第三十二屆東元獎 人文獎桂冠得主江賢二 科技類七位得獎人

臺灣科技界與人文領域年度盛事東元獎頒獎典禮，堂堂邁入第三十二屆，11月29日假松菸誠品表演廳盛大展開。東元科技文教基金會董事長李世光親自主持，東元電機董事長利明献全程參與。

東元獎迄今頒發總獎金逾億元，獲獎人數達195人，充分彰顯企業界以一己之力長期支持並孕育「產學致用」科技人才之典範精神。

第三十二屆東元獎由前工研院院長史欽泰擔任頒獎人，評審團總召集人為前科技部部長徐爵民。頒獎典禮延續歷來隆重溫馨的傳統，邀請得獎者家人共同登臺受獎。

得獎人劉全璞於臺南一中時代的恩師李福進更在主辦單位盛情邀請下，祕密來到現場，師生在此榮耀時刻意外相見，為典禮掀起高潮與感動。

東元獎得獎人的科研創作，向以利他為核心價值，正符合北宋理學家張載所闡述「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」等富有社會責任的治學精神。現場蒼勁有力的《橫渠四句》，則是頒獎人史欽泰的墨寶，充分傳達東元獎得獎人「科技為用、人文為體」的利他精神。

「山海天光‧純粹極致」人文Salon緊接在頒獎典禮後隆重登場，主持人由台灣設計研究院院長張基義擔任，今年度人文類獎得獎人、國際知名藝術家江賢二以其江賢二藝術文化基金會董事長身分，邀請摯友公益平台文化基金會董事長嚴長壽共同擔任與談人，內容涵蓋「七老八十共築願景」、「科技潮湧下的人文關懷」、「做個良善的人勝於藝術家」等精彩議題，全體與會者莫不領受大師風範的真摯與感動。

東元科技文教基金會董事長李世光以「讓臺灣有礦」期勉所有得獎人，擇「聯結、聯誼、聯盟」為攻略，為確保臺灣在國際上不容超越與無可取代的國際地位築臺開路。李世光表示，「我們深信無礦的臺灣，人人更需要有「開礦」的信念。得獎人開放的胸襟與行動，正是讓臺灣有礦的典範。」

東元電機董事長利明献表示，恭喜每一位得獎人，更盛情歡迎歷屆得獎人百忙中撥冗「回娘家」共襄盛舉。有感於東元獎三十二年來195位得獎人深耕科技、人文、藝術與教育等各領域，為臺灣織譜出「科文共裕」的社會榮景，東元不僅深以為傲，更期許這份「為天地立心、為生民立命」的利他實踐精神，永續綻放。

第三十二屆東元獎秉持「科技為用、人文為體」以建構「科文共裕」健全社會為設獎宗旨，科技類獎涵蓋四大設獎領域，電機/資訊/通訊領域共計兩位得獎人，分別為國立陽明交通大學資訊工程學系講座教授曾新穆及國立清華大學資訊工程學系教授、財團法人工業技術研究院電子與光電系統研究所所長張世杰。

機械/能源/環境領域兩位得獎人分別為國立陽明交通大學環境工程研究所終身講座教授暨榮譽教授、國際半導體產業學院專案研究員蔡春進，以及國立中山大學電機工程學系退休教授劉承宗。

化工/材料/循環永續領域兩位得獎人分別為國立成功大學智慧半導體與永續製造學院副院長周明奇，以及國立成功大學研發長暨材料科學及工程學系講座教授劉全璞。

生醫/農業領域得獎人為國立臺灣大學醫學工程學系特聘教授、國家科學及技術委員會生命科學研究發展處處長楊台鴻。人文類獎今年則以「人文藝術獎」由國際知名藝術家、財團法人江賢二藝術文化基金會董事長江賢二獲獎 。

遠見天下文化教育基金會為表支持，特別贊助140本「江賢二：以美淨化人心」專書，由主辦單位贈予出席貴賓。本次大會並備有「江賢二藝術園區」入場票券、便利商店禮券及精選紀念品等，供親自出席盛會的朋友擇一選取，共享喜悅。