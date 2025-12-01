補助政策發酵 車市年終買氣湧現

汽車市場11月份逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，總市場登錄36,485台，較上月成長5.7%，較去年同期衰退6.9%。

和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月份合計登錄13,933台，市佔率38.2%。其中TOYOTA 11月登錄台數達11,387台，市占率31.2%，除穩居總市場品牌別第一，今年前十一月累積市占率更達30.5%，持續寫下近12年新高。

龍頭車廠指出，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌多推出販促方案吸客，12月車市預估為4.3萬台，較去年同期成長4%，和泰車旗下兩品牌TOYOTA與LEXUS的銷售預估為14,200 台，市占率33%。

今年前十一月累計車市掛牌數為367,133台，較去年同期衰退11.9%，加計和泰車預估12月4.3萬台，今年全年車市掛牌有機會來到41萬台，較年初預估的45萬台少了4萬台，車市衰退主要受到進口關稅調降與貨物稅減徵議題造成消費者緩購影響。

在貨物稅訂單以及年終促銷的帶動下，田本、賓士、馬自達11月的掛牌表現都較去年同期大幅成長，整體進口車的銷售表現仍未見起色，豪華進口車的掛牌數雖較上月有16.2%的成長，較去年同期則仍衰退18.4%，主要還是進口關稅調降案尚未確認所致。

和泰車旗下TOYOTA於11月仍鞏固總市場轎車及休旅車之冠軍寶座。COROLLA CROSS 11月登錄4,034台，全年累積台數更達40,009台，創下歷年前十一月累計販賣新高，更奪下總市場全車種銷售第一；進口休旅車RAV4登錄2,415台，較上月成長62%，為總市場進口車種銷售榜首。

截至11月底，Lexus的累計登錄數突破26,500台大關，達到26,824台，高級車市場佔有率30.1%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌。

為了搶攻年終市場，TOYOTA 12月推出「TOYOTA買好車享好視」優惠活動，在活動期間入主RAV4 HEV、COROLLA CROSS（含HEV）、ALTIS（含HEV）、YARIS CROSS、TOWN ACE（PU／VAN）、VIOS即可獲得「SAMSUNG微型智慧投影機」乙台，RAV4 HEV更可享3萬配件金、最高138萬高額0利率、5年14萬公里延長保固等優惠好禮。針對全新bZ4X更延續提供深受車主好評之「早鳥隨插即充吃到飽」優惠，入主TOYOTA電動車款更輕鬆。