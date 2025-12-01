臺南總舖師辦桌壓軸盛宴 臺鹽海鹽成鮮味秘密武器

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/高雄即時報導
「臺南總舖師四季辦桌」融合山海風土與在地食材，創場場秒殺紀錄。臺鹽公司以嚴選天然日曬海鹽及台塩海洋鹼性離子水支持府城飲食文化，邀民眾共嚐滿桌幸福滋味。照片／台鹽提供
向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛宴，結合百年古蹟氛圍與府城飲食文化，將透過料理傳遞「冬藏」的豐美。在眾多展現在地風土的菜色中，臺鹽公司贊助的日曬天然海鹽化身靈魂配角，成為主廚演繹冬季海鮮大菜的秘密武器！

由臺南市政府觀光旅遊局主辦的「臺南總舖師四季辦桌」，場場秒殺熱銷，已成展現台南飲食文化的經典盛事。本次冬季場特邀主廚高振文、李益仲兩位重量級名廚掌勺，引領千名饕客領略當季物產最純粹的原味。臺鹽公司表示，作為在地指標企業，很榮幸能以嚴選的日曬天然海鹽與台塩海洋鹼性離子水，參與這場美食與歷史交織的盛宴，襯托食材最真實的鮮甜本色。

臺鹽公司指出，日曬天然海鹽適合用於「鹽焗」，這是台式料理中極度考驗火候與鹽質的經典技法。來自純淨海域的粗粒海鹽，因天然日曬結晶完整，受熱後能迅速形成厚實的保護層緊緊包覆食材，防止水分流失，完整鎖住鮮味；海鹽特有的回甘風味更能緩緩滲入，完美詮釋「不死鹹」的美味關鍵，用於魚肉、蝦肉等海鮮，能讓肉質更顯鮮嫩彈牙。

臺鹽海鹽不僅是此次辦桌利器，日前國宴主廚溫國智也力薦這款廚房好幫手！他強調，只要選對粗鹽，利用微波爐短短18分鐘，在家也能將平價台灣鯛做出「米其林Pro等級」的料理。零失敗的「鹽焗台灣鯛」做法簡單，只需將去腥香料塞入魚腹後，豪邁使用兩包日曬天然海鹽分別鋪於盤底與覆蓋魚身，送入微波爐加熱。利用粗鹽受熱速度快的特性，完整封存鮮美肉汁，徹底去除淡水魚的土味，成功率百分之百！

除了輕鬆復刻主廚大菜，時序入冬，臺鹽更貼心準備了全方位的「廚房神隊友」，滿足民眾不同的暖冬料理需求。像是被譽為魔法調味料的「鮮選我塩麴」，能分解蛋白質使肉質快速軟嫩，是冬季燉肉、醃漬的最佳幫手；「頂級黑豆鹽麴厚醬油」口感甘醇，無論是滷製家常菜或作為火鍋沾醬都對味；針對忙碌族群與宵夜時刻，只需快煮幾分鐘的「鹽麴醬拌麵」即是暖胃首選。此外，能在家DIY手作豆腐、豆花的天然「鹽滷」，及照顧全家人健康的機能鹽品，從百桌盛宴到家常餐桌，臺鹽全系列產品陪伴民眾輕鬆端出滿桌幸福滋味。

