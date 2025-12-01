大魯閣業外吞大補丸 處分雙商場估挹注7.5億＋北士科土地題材發酵

大魯閣（1432）日前公告，將台中新時代購物中心及新竹湳雅廣場兩處商場營業資產以含稅10億元讓與遠雄流通，依試算認列處分利益約7.5億元，最快今年第4季、最遲明年首季入帳，業外獲利有望顯著進補。市場亦關注，大魯閣在北士科持有之土地，為市府當初規劃輝達進駐的第二方案整合區，隨輝達總部基地確定落腳T17／T18後該區土地詢問度攀升，資產價值同步走高。

大魯閣以含稅10億元出售兩處商場營業資產，依初步試算可認列約7.5億元處分利益。主要源於資產在過往營運期間已逐年提列折舊，帳面淨值相對偏低，加上租約條件調整後的回沖利益，扣除相關交易成本後所形成的淨額。依據會計準則，先前已攤銷成本，交易時得以一次呈現尚未實現價值。

根據大魯閣先前年報揭露，自2015年接手台中新時代商場以來，累計投入改裝資本支出逾7億元；2018年啟用新竹湳雅廣場後，期初及後續資本支出亦超過3億元，兩商場過去10年改裝支出合計逾10億元。

除業外利益入帳題材外，大魯閣帳上有三項土地資產題材。首先，大魯閣持有的北士科新洲美段89地號土地。該土地面積約237.98坪，容積率300%、建蔽率50%，位於市府持有之T12基地旁，曾為市府提供予輝達進駐之第二方案整合區。隨輝達確定落腳T17／T18區域後，周邊土地詢問度提升，目前市場行情指出每坪開價約220至250萬元。依粗估條件，大魯閣該筆土地將帶來超過2億元的潛在利益，若以公司股本10.8億元計算，每股貢獻可望超過1.8元。

其次，公司位於台北市南港區重陽路、興中路口街廓的策略型工業用地合建案，為和宸國際開發（地主）及忠泰建設（建方）合作的合建案，總基地面積5,891.49坪，規劃作為企業總部使用，預計2026年12月開工、2030年11月交屋。總銷規模包括房屋約38,000坪及900個車位，大魯閣持有和宸國際18.75%股權，完工後將分回房屋約3,800坪與車位90席。

依目前南港區商用建物市場開價約每坪百萬元估算，若以每坪90萬元及車位單價250萬元試算，該項資產分回帳面價值約36.45億元，扣除成本後，處分利益估計可達約15.45億元，為公司中長期業外題材之一。

另，大魯閣參與的「雙城晴光」都更案，位於捷運中山國小站步行距離約400公尺，基地面積212.66坪，使用分區為商三區，規劃地上14層、地下4層，總銷面積約2,100坪，車位69席。開發時程預計2026年5月申請建照、11月核定預售，2027年5月開工，2031年4月交屋。大魯閣持有該案分回比率約六成，以目前在地成交價格估每坪130萬元試算，預估處分貢獻可達2.2億元。