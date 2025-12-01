老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟屋齡達30年以上的4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅進行修繕。

至於第一波600棟怎麼選，內政部表示，600棟沒有特定區域，也沒規定都市計畫區老房子才能做。有意願的民眾可以先來參與說明會，了解老宅延壽條件，內政部也有諮詢團提供協助，經由評估討論，最後才來決定。

內政部昨在新北市三重區先嗇宮舉行首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳、國土署長吳欣修出席。

劉世芳表示，賴總統已於10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算，將在3年內協助600棟屋齡達30年以上4至6樓集合住宅，及6樓以下透天住宅進行適當修繕。

她表示，因新北市老屋量體龐大，優先選定進行政策說明及宣傳，鼓勵民眾與社區踴躍申請，以提升居住安全，並逐步實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

內政部說明會表示，老宅延壽政策是室內外空間都可以補助，不過必須選公共空間等室外項目進行修繕，才能加選做私人室內空間。

至於補助金額，針對公寓型公共空間，共提供8個補助項目，包括增設昇降設備每棟最高補助400萬元；立面修繕最高補助300萬元；樓梯間修繕最高補助40萬元；公共管線修繕更新最高補助50萬元。

另外老舊招牌、違規物或違建拆除最高補助40萬元；屋頂防水及隔熱最高補助50萬元；外掛式空調及其管線的安全改善最高補助40萬元；增設或改善無障礙設施最高補助40萬元。

透天住宅公共空間共提供4項補助，包括立面修繕，每棟最高補助100萬元至300萬元不等；屋頂防水及隔熱，最高補助20萬元；外掛式空調及其管線安全改善，最高補助5萬元；增設或改善室外無障礙設施，最高補助5萬元。

由於資源有限，有4種情況不會補助：包括公寓全棟是單一所有權人持有、已申請建照或拆照、已進入都更或危老程序、或已申請相同項目補助。

內政部接下來說明會場次，12月4日在台北市大同區，12月8日台北市松山區，12月15日嘉義市產業創新研發中心，12月18日新北市板橋區，12月20日新北市中和區，12月24日台北市萬華區，12月29日新北市鶯歌區，12月30日新北市土城，有興趣意願民眾可參與。

內政部老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會場次。 資料來源：內政部
內政部長劉世芳在老宅延壽巡迴說明會致詞。圖／內政部提供
