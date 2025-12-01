快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

數位產業隱性效益曝光 15項數位服務創造隱藏效益逾4千億

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數位發展部數位產業署28 日在台大國際會議中心舉辦「2025 ADI FORUM—智啟新局，定義 AI 產業新未來」論壇，台灣野村總研諮詢顧問股份有限公司（下稱台灣野村）以「百工百業的數位推手：看見數位經濟的隱藏價值」揭開序幕。

數位產業署表示，GDP 是衡量一個國家在特定時間內經濟活動之綜合指標 ， 計算的是一個國家生產的最終商品及服務的市場價值總和，然尚無法真實呈現數位科技進步帶給國民生活品質的提升程度。今年數位產業署委託台灣野村導入日本野村總合研究所推動的數位經濟衡量架構，計算數位產業對於台灣經濟的隱藏貢獻。

本次研究以「消費者剩餘」（Consumer Surplus）為指標，透過比較「消費者願意支付的最高價格」與「實際支付價格」之差異，衡量民眾獲得的額外滿足，並進一步透過「付費者超額價值（WTA，Willingness to Accept）」 及 「未付費者潛在價值（WTP， Willingness to Pay）」 兩項指標進行估算，藉此突破傳統統計侷限，從不同角度來呈現數位服務在帳面數字之外的真實價值。

本次研究鎖定與民眾日常生活密切相關的 15 項數位服務進行調查，如食品外送平台、數位遊戲、影音平台、AI 工具及行動支付等項目 。以近年快速發展的「AI 工具」為例， 消費者實際付費約新臺幣152 億元，但付費用戶的隱藏價值（超額價值）高達 355 億元，約為實際支付金額的 2 倍。而普及率更高的「影音平台」 ，消費者實際付費約 270 億元，其超額價值更達 833 億元，約為實際支付金額的 3 倍。

整體而言，15 項主要數位服務的「付費者超額價值（WTA）」合計約 1,531 億元，而「未付費者潛在價值（WTP）」約 2,509 億元。研究顯示，數位產業在帳面的經濟產值之外，實際上為台灣社會創造了可觀的隱性效益，彰顯在民眾生活便利性、效率與品質提升上的全面貢獻。

數位產業署指出，數位產業的蓬勃發展不僅帶動技術革新，也為民眾日常生活帶來重大便利，本次研究即從「消費者剩餘價值」出發，深入解析數位產業對於台灣經濟的隱藏貢獻， 也讓各界看見產值營收數據背後的真實影響力。

延伸閱讀

棒球／韓對日苦吞10連敗…岸田行倫三分砲 日本交流賽猛攻11分

WTA年終賽／哈薩克愛司女王退球后奪冠 笑納破紀錄1.6億獎金

網球／WTA年終總決賽 芮芭奇娜擊敗球后莎芭蓮卡奪冠

影音平台一堆「AI醫生」散播假醫療資訊！研究員教如何識別真偽

相關新聞

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路...

臺南總舖師辦桌壓軸盛宴 臺鹽海鹽成鮮味秘密武器

向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛...

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。...

直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，...

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。