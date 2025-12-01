快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
汽車龍頭和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄13933台，市佔率38.2%。圖／本報資料照片
汽車龍頭和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄13933台，市佔率38.2%。圖／本報資料照片

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。汽車龍頭和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄13933台，市佔率38.2%。

和泰車表示，TOYOTA 11月登錄台數達11387台，市占率31.2%，除穩居總市場品牌別第一，1~11月累積市占率更達30.5%，持續寫下近12年新高，其中OROLLA CROSS 11月登錄4034台，全年累積台數更達40009台，創下歷年1~11月累計販賣新高，更奪下總市場全車種銷售第一。

和泰車指出，進口休旅車RAV4登錄2415台，較上月成長62%，為總市場進口車種銷售榜首；國產小休旅YARIS CROSS持續受小家庭客群喜愛，登錄1329台，稱霸中小型休旅車級距；TOWN ACE則以超能載、勁安全的好口碑滿足頭家需求，本月登錄894台。

而Lexus在11月登錄2546台，去年比113.6%，高級車市場佔有率達32.9%，為高級車市場排名第一，截至11月底，Lexus的累計登錄數突破26500台大關，達到26824台，高級車市場佔有率30.1%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌。

和泰車指出，11月高級車市場總登錄數為7728台，前月比為116.2%，惟去年比僅81.6%。截至11月底，高級車市場仍較去年衰退，去年比84.1%，本月LEXUS及BENZ登錄量皆較前月成長，月增分別為24.3%、26.4%，而TESLA本月因Model 3新車到港，登錄數回升至532台。

和泰車表示，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌多推出販促方案吸客，預估12月總市場43000台，年增4%。

延伸閱讀

外資11月掃進四寶逾32萬張！南亞領軍走強 塑膠類股奪漲幅王

大陸11月標普製造業PMI回落至49.9 低於預期

影／台中男疑吸喪屍煙彈開Lexus上路 北屯好市多釀連環車禍

「TOYOTA買好車享好視」 入主指定車款就送Samsung微型智慧投影機

相關新聞

老宅延壽補助首波600棟怎麼選？ 內政部這麼說

內政部30日啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會，內政部長劉世芳表示，已編列50億元特別預算，在3年內協助600棟...

邁入小宅時代 購屋平均面積十年少2坪

住宅愈買愈小，小宅趨勢愈加明顯，根據內政部統計不動產交易概況，全台住宅平均買賣面積從2015年第2季的33.59坪，一路...

臺南總舖師辦桌壓軸盛宴 臺鹽海鹽成鮮味秘密武器

向為秒殺級夢幻席次的「臺南總舖師四季辦桌」，冬季場將於12月13日在山上花園水道博物館壓軸登場！這場席開105桌的年度盛...

銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。...

直追台北！台中危老重建申請破千件 賴正鎰曝：危老開發3不易

內政部統計，至今年第三季，全國危老申請近5000件，核准逾4600件，其中6都危老申請，台中破千件、達1105件，...

房市冷！低首付也賣不動 專家：只剩這種案子有效果

房市低迷，許多建案推出低首付，讓買家在簽約或交屋前，只需支付少少簽約金或工程款，藉以吸引買氣。這在過去被業界形容是「行銷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。