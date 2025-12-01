銷售旺季、政策發酵 台灣車市11月登錄36485台

逐步進入銷售旺季，且貨物稅補助政策持續發酵，民眾購車需求逐步湧現，台灣11月總市場登錄36485台，月增6%，年減7%。汽車龍頭和泰汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於11月合計登錄13933台，市佔率38.2%。

和泰車表示，TOYOTA 11月登錄台數達11387台，市占率31.2%，除穩居總市場品牌別第一，1~11月累積市占率更達30.5%，持續寫下近12年新高，其中OROLLA CROSS 11月登錄4034台，全年累積台數更達40009台，創下歷年1~11月累計販賣新高，更奪下總市場全車種銷售第一。

和泰車指出，進口休旅車RAV4登錄2415台，較上月成長62%，為總市場進口車種銷售榜首；國產小休旅YARIS CROSS持續受小家庭客群喜愛，登錄1329台，稱霸中小型休旅車級距；TOWN ACE則以超能載、勁安全的好口碑滿足頭家需求，本月登錄894台。

而Lexus在11月登錄2546台，去年比113.6%，高級車市場佔有率達32.9%，為高級車市場排名第一，截至11月底，Lexus的累計登錄數突破26500台大關，達到26824台，高級車市場佔有率30.1%，為主要豪華車廠牌中唯一未衰退的品牌。

和泰車指出，11月高級車市場總登錄數為7728台，前月比為116.2%，惟去年比僅81.6%。截至11月底，高級車市場仍較去年衰退，去年比84.1%，本月LEXUS及BENZ登錄量皆較前月成長，月增分別為24.3%、26.4%，而TESLA本月因Model 3新車到港，登錄數回升至532台。

和泰車表示，12月進入年底購車旺季，再加上各廠牌多推出販促方案吸客，預估12月總市場43000台，年增4%。